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Video „Spune-i camerei de ce ești lovită”. Stenogramele care arată cum a controlat Andrew Tate o fată recrutată la 15 ani

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fratii tate
Tristan (în plan îndepărtat) și Andrew Tate. Foto: Profimedia
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Din articol
Victima ar fi fost recrutată la vârsta de 15 ani „Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că este în regulă” „Spune-i camerei de ce ești lovită” Rolul pe care l-ar fi avut Tristan Tate Peste 1,25 milioane de dolari obținuți din exploatarea victimei Frații Tate vor fi judecați în lipsă

„Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită” și „Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că este în regulă” sunt câteva dintre mesajele pe care Andrew Tate i le-ar fi trimis unei victime recrutate la vârsta de 15 ani, potrivit stenogramelor din noul dosar ajuns la Tribunalul București. Procurorii DIICOT susțin că tânăra ar fi fost atrasă prin metoda „loverboy”, izolată, agresată și obligată să facă videochat, iar aproximativ 80% din veniturile sale ar fi fost însușite de frații Tate.

Victima ar fi fost recrutată la vârsta de 15 ani

Dosarul, înaintat Tribunalului București, este construit în jurul unei fete pe care Andrew Tate ar fi recrutat-o în anul 2012, când aceasta avea 15 ani. Potrivit procurorilor DIICOT, ambii frați ar fi cunoscut vârsta victimei.

Anchetatorii susțin că Andrew Tate ar fi atras-o prin metoda „loverboy”: i-ar fi spus că o iubește și ar fi făcut-o să creadă că între ei exista o relație reală și că urmau să își întemeieze o familie.

„Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine. Sper că știi asta cu adevărat”, îi scria victima lui Andrew Tate, potrivit stenogramelor.

Răspunsul acestuia ar fi vizat însă banii pe care fata trebuia să îi producă: „Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice, orice vacanță, orice haine, orice mașină”.

„Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că este în regulă”

Potrivit anchetatorilor, tânăra ar fi fost obligată să facă videochat și să producă materiale pornografice, fiind în același timp izolată și supravegheată. Andrew Tate i-ar fi impus să rămână în casă, să nu își ia zile libere și să nu plece fără permisiunea lui.

„Am făcut totul de atunci ca să te fac fericit. Nu pot să mă încui în casă și să te enervezi când încerc să mă distrez, să am o zi liberă. Nu sunt prizonieră, sclavă”, i-ar fi transmis victima.

„Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că este în regulă. Nu ai voie să ieși”, i-ar fi răspuns Andrew Tate, conform mesajelor aflate în dosarul procurorilor.

Într-un alt mesaj atribuit acestuia, amenințarea ar fi fost explicită: „Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”.

DIICOT susține că fata ar fi fost transportată în mod repetat din Marea Britanie în România și adăpostită în mai multe imobile din Voluntari, Tunari și zona Pipera, unde i-ar fi fost pusă la dispoziție logistica necesară pentru activitatea de videochat.

„Spune-i camerei de ce ești lovită”

Dosarul conține și relatări despre acte de violență care nu pot fi redate integral. Potrivit procurorilor, într-unul dintre episoade, Andrew Tate și-ar fi pus mâinile în jurul gâtului victimei și i-ar fi cerut să explice în fața camerei de ce este lovită.

„Spune-i camerei de ce ești lovită”, i-ar fi spus acesta.

„Pentru că nu ascult”, ar fi răspuns victima, plângând.

Anchetatorii susțin că presiunile exercitate asupra fetei ar fi inclus amenințări, șantaj emoțional, control permanent, supraveghere și agresiuni fizice.

Rolul pe care l-ar fi avut Tristan Tate

În timp ce Andrew Tate ar fi recrutat victima și ar fi întreținut relația cu aceasta, Tristan Tate ar fi contribuit la menținerea fetei sub control și ar fi asigurat-o că sentimentele fratelui său erau reale.

Potrivit DIICOT, Tristan Tate ar fi știut atât vârsta victimei, cât și faptul că aceasta fusese recrutată de fratele său. El ar fi administrat conturile de videochat, i-ar fi monitorizat activitatea și ar fi urmărit atingerea obiectivelor financiare stabilite de Andrew Tate.

De asemenea, Tristan Tate s-ar fi ocupat de încasarea și gestionarea banilor și ar fi constrâns-o la rândul său pe victimă. Procurorii descriu inclusiv episoade violente în care acesta ar fi fost implicat.

Peste 1,25 milioane de dolari obținuți din exploatarea victimei

În perioada în care fata ar fi fost exploatată, frații Tate ar fi obținut 1.251.833,30 de dolari, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate prin activitatea de videochat. Victimei i-ar fi revenit doar aproximativ 20% din bani, potrivit DIICOT.

Anchetatorii susțin că o parte dintre sumele obținute ar fi fost folosite pentru cumpărarea a patru autoturisme de lux, cu o valoare totală estimată la 825.000 de euro. Fiecare mașină ar fi costat între 130.000 și 250.000 de euro.

Autoturismele nu ar fi fost înregistrate pe numele fraților Tate, ci pe numele unor persoane apropiate, inclusiv al șefului lor de pază. Procurorii consideră că această metodă ar fi fost folosită pentru ascunderea sau disimularea originii banilor, motiv pentru care cei doi sunt acuzați și de spălare de bani.

DIICOT a cerut confiscarea celor patru mașini, precum și a echivalentului celor peste 1,25 milioane de dolari despre care susține că provin din exploatarea victimei. Anchetatorii au solicitat și confiscarea extinsă a altor bunuri.

Frații Tate vor fi judecați în lipsă

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost trimis în judecată pentru trafic de minori, spălare de bani în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălare de bani în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Cei doi se află în prezent în detenție în Statele Unite, unde este analizată o cerere de extrădare formulată de autoritățile britanice. În România, frații Tate au fost trimiși în judecată în stare de libertate și vor putea fi judecați în lipsă, fiind reprezentați de avocați.

Magistrații Tribunalului București urmează să verifice în camera preliminară legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate. Un alt dosar în care frații Tate sunt acuzați de trafic de persoane a fost restituit anterior procurorilor DIICOT și se află în continuare în cercetare.

Editor : Ș.A.

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