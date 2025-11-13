Live TV

SRI a finalizat reforma internă: 41 de direcții județene, înlocuite cu 11 direcții regionale. Mai puține funcții manageriale

Data publicării:
cladirea SRI
Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Fluxuri simplificate, alături de reducerea birocrației și a cheltuielilor Transformare instituțională etapizată

Comisia parlamentară pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI a anunțat joi, 13 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, că Serviciul Român de Informații a terminat operațiunea de reformă instituțională internă prin înlocuirea celor 41 de direcţii cu competenţe în plan judeţean (...) cu 11 direcţii regionale, cu rol mai larg, exercitat integrat la nivel regional”, „reducerea anumitor categorii de cheltuieli, precum cele administrative şi logistice”, alături de „simplificarea structurală”, care a condus la „reducerea funcţiilor manageriale”.

Fluxuri simplificate, alături de reducerea birocrației și a cheltuielilor

Din perspectivă pragmatică, s-a trecut de la modelul anterior, configurat pe structura a 41 de direcţii cu competenţe în plan judeţean, la cel actual, cu 11 direcţii regionale, cu rol mai larg, exercitat integrat la nivel regional, în limita competenţelor SRI. Astfel, s-a renunţat la organizarea judeţeană, care presupunea existenţa unor unităţi militare distincte, cu organigrame ample, în toate judeţele ţării. Comisia a constatat faptul că, prin înlocuirea acestei formule vechi de mai mult de trei decenii, SRI îşi propune să capete o dimensiune mai integrată, în vederea îmbunătăţirii performanţei pe două direcţii concomitent – cunoaşterea realităţilor şi eficientizarea alocării de resurse, se arată în comunicatul Comisiei de control a activitații SRI.

Comisia de control, condusă de Eugen Bejinariu, a mai arătat că „în plan central, unităţile au fost reorganizate în scopul asigurării unei arhitecturi cu fluxuri simplificate, concomitent cu reducerea birocraţiei, digitalizarea unor procese, integrarea de tehnologie şi îmbunătăţirea alocării resurselor pentru activitatea operativă”.

În ansamblu, dincolo de modificările structurale şi de filosofie a culegerii de informaţii, a fost vizată reducerea anumitor categorii de cheltuieli, precum cele administrative şi logistice (n.r. de menţionat faptul că, din cei 59 de ordonatori de credite existenţi, în SRI, anterior finalizării procesului de transformare, în prezent, au rămas doar 20). De asemenea, simplificarea structurală a condus la reducerea funcţiilor manageriale, iar în zona operaţională accentul a fost mutat pe culegerea de informaţii, analiză şi valorificare, în format integrat, se arată în comunicatul Comisiei de control a activitații SRI.

Transformare instituțională etapizată

Principalele proiecte de transformare au fost Regio (restructurarea SRI la nivel local, între 2018 şi 2019) şi Centrio (reorganizarea şi optimizarea activităţii SRI la nivel central, între 2020 şi 2025). Planul de transformare instituţională s-a derulat cu sprijinul unor parteneri de prim rang din comunitatea internaţională de informaţii, care au sprijinit SRI atât prin identificarea designului strategic potrivit pentru coordonarea în plan intern a procesului, cât şi în ajustarea continuă a modului de implementare a reorganizării.

Bunele practici ale partenerilor externi au fost adaptate la realităţile SRI şi ale societăţii româneşti, în raport cu specificul şi responsabilităţile instituţiei în arhitectura de securitate a României, rezultate din cadrul legislativ naţional, mai arată Comisia de control.

Pe parcursul derulării programelor de transformare, Comisia, în diversele sale formule parlamentare, a controlat modul în care au fost atinse obiectivele de etapă. (...)  În faza pilot de implementare a modelului regional de organizare a SRI (2018) au fost înfiinţate două direcţii regionale de informaţii: Direcţia Regională de Informaţii Vest şi Direcţia Regională de Informaţii Nord-Est.Ulterior, a avut loc extinderea modelului la nivelul întregii structuri teritoriale a instituţiei (2019), prin înfiinţarea celor unsprezece direcţii regionale de informaţii, operaţionale şi în prezent, anunță Eugen Bejinariu.

Citește și Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta anticorupție, dar nu în etapa de cercetare. „Am precizat expres”

După anul 2020, s-a trecut la reorganizarea unităţilor centrale, care a implicat inclusiv desfiinţarea a cinci unităţi, cu preluarea resurselor şi a competenţelor acestora, prin absorbţie ori comasare, de către alte structuri din SRI. Concomitent, procesul de transformare a condus la modificarea unor procese interne, cu impact în optimizarea modului de utilizare integrată a resurselor Serviciului (2020-2025).Pe parcursul fiecărei etape, Comisia a solicitat Serviciului informări şi a realizat activităţi de control parlamentar, conform prevederilor legale”.

Transformarea instituţională a avut efecte şi în domeniul resursei umane angrenate în activităţile specifice SRI.

Pe durata proceselor de reorganizare, Comisia a verificat în principal modul în care instituţia reuşeşte să îşi menţină specialiştii pe domenii de nişă, precum şi modul prin care fluxul de comandă este restructurat, astfel încât aceste competenţe să fie cât mai bine puse în valoare în cadrul misiunilor”.

Procesul de transformare a presupus, de asemenea, alocarea de resurse şi către componente de activitate adiacente celei de bază a SRI.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Matthew Whitaker
Ambasadorul Matthew Whitaker, declarație la Cincu: „Avem în...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Daniel Băluță, despre contracandidații săi: „Îi respect pe Ciprian...
echipe de cercetare la locul unde s-a probabusit drona in zona grindu
Șeful Statului Major, despre drona căzută în zona Grindu: Nu a fost...
masina de politie
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din capitală...
Ultimele știri
Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: doi morți
Ilie Bolojan, explicații după întâlnirea cu magistrații la Cotroceni: Un numitor comun este departe. Pensia din prezent, 5.000 de euro
Dragoș Pîslaru: România pregăteşte Cererea de plată 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro sub formă de granturi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Santier autostrada Sibiu-Orastie - Mediafax Foto-Ovidiu Dumitru Matiu-1
Percheziţii la CNADNR şi la sediile unor direcţii regionale de drumuri şi poduri
bursa absolventi someri 2 functionari birou
Bugetarii de la Finanţe au intrat la examen convinşi că îşi vor pierde locurile de muncă
declaratii ANAF 1175079-Mediafax Foto-Viorel Dudau 1
Guvernul a aprobat sediile direcţiilor financiare regionale
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului...
Fanatik.ro
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Primăria a făcut anunțul, după ce CSA Steaua nu a trimis pe nimeni la statuia lui Helmut Duckadam
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA