SRI a finalizat reforma internă: 41 de direcții județene, înlocuite cu 11 direcții regionale. Mai puține funcții manageriale

Comisia parlamentară pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI a anunțat joi, 13 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, că Serviciul Român de Informații a terminat operațiunea de reformă instituțională internă prin înlocuirea celor „41 de direcţii cu competenţe în plan judeţean (...) cu 11 direcţii regionale, cu rol mai larg, exercitat integrat la nivel regional”, „reducerea anumitor categorii de cheltuieli, precum cele administrative şi logistice”, alături de „simplificarea structurală”, care a condus la „reducerea funcţiilor manageriale”.

Fluxuri simplificate, alături de reducerea birocrației și a cheltuielilor

„Din perspectivă pragmatică, s-a trecut de la modelul anterior, configurat pe structura a 41 de direcţii cu competenţe în plan judeţean, la cel actual, cu 11 direcţii regionale, cu rol mai larg, exercitat integrat la nivel regional, în limita competenţelor SRI. Astfel, s-a renunţat la organizarea judeţeană, care presupunea existenţa unor unităţi militare distincte, cu organigrame ample, în toate judeţele ţării. Comisia a constatat faptul că, prin înlocuirea acestei formule vechi de mai mult de trei decenii, SRI îşi propune să capete o dimensiune mai integrată, în vederea îmbunătăţirii performanţei pe două direcţii concomitent – cunoaşterea realităţilor şi eficientizarea alocării de resurse”, se arată în comunicatul Comisiei de control a activitații SRI.

Comisia de control, condusă de Eugen Bejinariu, a mai arătat că „în plan central, unităţile au fost reorganizate în scopul asigurării unei arhitecturi cu fluxuri simplificate, concomitent cu reducerea birocraţiei, digitalizarea unor procese, integrarea de tehnologie şi îmbunătăţirea alocării resurselor pentru activitatea operativă”.

În ansamblu, dincolo de modificările structurale şi de filosofie a culegerii de informaţii, a fost vizată reducerea anumitor categorii de cheltuieli, precum cele administrative şi logistice (n.r. de menţionat faptul că, din cei 59 de ordonatori de credite existenţi, în SRI, anterior finalizării procesului de transformare, în prezent, au rămas doar 20). De asemenea, simplificarea structurală a condus la reducerea funcţiilor manageriale, iar în zona operaţională accentul a fost mutat pe culegerea de informaţii, analiză şi valorificare, în format integrat, se arată în comunicatul Comisiei de control a activitații SRI.

Transformare instituțională etapizată

Principalele proiecte de transformare au fost Regio (restructurarea SRI la nivel local, între 2018 şi 2019) şi Centrio (reorganizarea şi optimizarea activităţii SRI la nivel central, între 2020 şi 2025). Planul de transformare instituţională s-a derulat cu sprijinul unor parteneri de prim rang din comunitatea internaţională de informaţii, care au sprijinit SRI atât prin identificarea designului strategic potrivit pentru coordonarea în plan intern a procesului, cât şi în ajustarea continuă a modului de implementare a reorganizării.

Bunele practici ale partenerilor externi au fost adaptate la realităţile SRI şi ale societăţii româneşti, în raport cu specificul şi responsabilităţile instituţiei în arhitectura de securitate a României, rezultate din cadrul legislativ naţional, mai arată Comisia de control.

„Pe parcursul derulării programelor de transformare, Comisia, în diversele sale formule parlamentare, a controlat modul în care au fost atinse obiectivele de etapă. (...) În faza pilot de implementare a modelului regional de organizare a SRI (2018) au fost înfiinţate două direcţii regionale de informaţii: Direcţia Regională de Informaţii Vest şi Direcţia Regională de Informaţii Nord-Est.Ulterior, a avut loc extinderea modelului la nivelul întregii structuri teritoriale a instituţiei (2019), prin înfiinţarea celor unsprezece direcţii regionale de informaţii, operaţionale şi în prezent”, anunță Eugen Bejinariu.

„După anul 2020, s-a trecut la reorganizarea unităţilor centrale, care a implicat inclusiv desfiinţarea a cinci unităţi, cu preluarea resurselor şi a competenţelor acestora, prin absorbţie ori comasare, de către alte structuri din SRI. Concomitent, procesul de transformare a condus la modificarea unor procese interne, cu impact în optimizarea modului de utilizare integrată a resurselor Serviciului (2020-2025).Pe parcursul fiecărei etape, Comisia a solicitat Serviciului informări şi a realizat activităţi de control parlamentar, conform prevederilor legale”.

Transformarea instituţională a avut efecte şi în domeniul resursei umane angrenate în activităţile specifice SRI.

„Pe durata proceselor de reorganizare, Comisia a verificat în principal modul în care instituţia reuşeşte să îşi menţină specialiştii pe domenii de nişă, precum şi modul prin care fluxul de comandă este restructurat, astfel încât aceste competenţe să fie cât mai bine puse în valoare în cadrul misiunilor”.

Procesul de transformare a presupus, de asemenea, alocarea de resurse şi către componente de activitate adiacente celei de bază a SRI.

