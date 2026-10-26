Serviciul Român de Informații a identificat o rețea de sabotaj coordonată direct de către serviciile secrete ale Federației Ruse, care a încercat să incendieze în septembrie fabrica de armament Carfil din România. Trei cetățeni străini, un ucrainean și doi bieloruși, sunt cercetați de DIICOT într-un dosar privind infracțiunea de tentativă la acte de diversiune. Doi suspecți au fost arestați în Germania, unde plănuiau alte fapte similare, iar al treilea a fost localizat luni în Polonia. Curtea de Apel București a emis mandate de arestare europene în lipsă, pe numele celor trei indivizi. Autoritățile române efectuează demersurile necesare extrădării celor trei în România.

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Serviciul Român de Informații a anunțat, luni seară, printr-un comunicat de presă, că, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM.

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Potrivit sursei citate, din datele obținute până în prezent, reiese că că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.

Campanie de sabotaj a Rusiei în Europa

Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa. Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene, anunță SRI.

Aceste acțiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională. Recrutarea pentru sabotaj poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă, mai scrie SRI în comunicatul citat.

Serviciul atrage atenția că recrutarea se desfășoară, de regulă, prin rețele sociale. Persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. În cazul unui refuz, coordonatorii pot recurge la presiuni și șantaj.

Rețelele exploatează în special vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale. Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii acestora folosesc frecvent transport, cazare și mijloace de plată pe numele altor persoane, precum și comunicații prin cartele din state terțe și aplicații de mesagerie criptată, explică SRI, care precizează că aceste elemente trebuie evaluate împreună și în context; luate separat, ele nu indică implicarea unei persoane în activități de sabotaj.

SRI, împreună cu DIICOT, Ministerul Apărării Naționale – Direcția Generală de Informații a Apărării și Ministerul Afacerilor Interne, continuă verificările privind operațiunile de sabotaj identificate pe teritoriul național.”, au transmis aceștia.

Anunțul DIICOT: doi suspecți arestați în Germania, al treilea - depistat în Polonia

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Structura Centrală și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DIICOT și DCCO) au anunțat luni, la rândul lor, că procurorii au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini (doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean) rezidenți în state UE, membri ai unei rețele de sabotaj.

Potrivit procurorilor, cercetările au fost demarate în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din municipiul Brașov, situată in imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM, s-a declanșat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăți comerciale.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că cei trei inculpați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, sunt implicați în cauză, context în care judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au emis mandate europene de arestare in lipsă, doi dintre inculpați fiind, în baza cooperării internaționale, depistați și arestați preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare”, scrie în comunicatul procurorilor.

„Vizau și alte obiective de pe teritoriul României și altor state UE”

Luni, 26 octombrie 2026, a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele unui alt inculpat, localizat pe teritoriul Poloniei, mai informează sursa citată, care precizează că ancheta continuă „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la acte de diversiune și sunt efectuate demersurile necesare în vederea extrădării celor trei inculpați în Romania”.

Procurorii subliniază că din actele de urmărire penală a rezultat și faptul că cei trei inculpați vizau și alte obiective de pe teritoriul României și altor state UE.

Editor : Alexandru Rotaru