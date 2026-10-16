SRI demontează un fake news răspândit pe rețelele sociale. Cine gestionează bugetul Serviciului

Serviciul Român de Informații a venit cu o serie de clarificări după ce pe rețelele sociale au fost distribuite mai multe informații false despre bugetul Serviciului și modul în care acesta este gestionat. Oficialii mai oferă explicații și cu privire la modul în care este verificat modul de utilizare a fondurilor publice.

Oficialii din cadrul Serviciului Român de Informații au transmis: „Clarificări privind bugetul și organizarea SRI

În spațiul public au apărut informații false menite a crea confuzie cu privire la conducerea și finanțarea Serviciului Român de Informații. Pentru o informare corectă cu privire la subiect, facem următoarele precizări:

☑️ Cine gestionează bugetul SRI?

Directorul SRI este ordonatorul principal de credite. Această atribuție poate fi delegată, prin act administrativ intern, adjuncților directorului SRI.

☑️ Ce reprezintă cele 19 entități menționate?

Sunt unități militare din subordinea SRI, cu personalitate juridică, ai căror comandanți gestionează fondurile alocate propriilor unități. Toate cele 19 unități militare cu personalitate juridică ai căror comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite au cod unic de înregistrare fiscală, fondurile alocate acestora de la bugetul de stat fiind publice.

☑️ Sunt fondurile publice și transparente?

Da. Fondurile provin de la bugetul de stat, sunt gestionate prin Trezoreria Statului, iar situațiile financiare sunt raportate către Ministerul Finanțelor. Bugetul SRI este publicat pe www.sri.ro, inclusiv cel pentru anul 2026.

☑️ Cine verifică utilizarea fondurilor?

SRI este supus atât controlului intern, cât și controlului extern asupra modului în care sunt utilizate fondurile publice.

*Baza legală: Legea nr. 500/2002, respectiv Legea nr. 14/1992.

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Editor : Alexandru Rotaru