SRI și Administraţia pentru Securitatea Transporturilor din SUA vor face schimb de informații privind securitatea aviației civile

Serviciul Român de Informații și Transportation Security Administration (TSA) din SUA au încheiat luni un Memorandum care permite celor două instituții să coopereze și să facă schimb de informații relevante pentru securitatea aviației civile din ambele state, a anunțat SRI într-un comunicat de presă.

Administraţia pentru Securitatea Transporturilor (Transportation Security Administration - TSA) se află în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA și are drept obiectiv protejarea sistemului de transport național, precizează SRI în comunicatul citat.

Memorandumul a fost semnat, din partea TSA, de ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, iar din partea SRI - de directorul interimar, generalul Răzvan Ionescu.

„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”, a declarat Răzvan Ionescu, potrivit comunicatului citat.

„Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”, a declarat la rândul său ambasadorul Darryl Nirenberg.

Editor : B.P.