Live TV

Standarde unice pentru toate site-urile instituţiilor publice. „Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe tot timpul cum funcţionează statul”

Data publicării:
Site ANAF

La Parlament a fost depusă o inițiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu paginile şi serviciile online ale instituţiilor publice.

Proiectul depus de senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD) - un set de reguli comune pentru toate serviciile digitale ale statului, de la formulare şi mesaje de eroare, până la încărcarea documentelor, confirmări, notificări şi urmărirea statusului unei cereri.

„Astăzi, statul online funcţionează ca un arhipelag de site-uri şi aplicaţii diferite: interfeţe, paşi şi mesaje schimbate de la o instituţie la alta. Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe de fiecare dată cum funcţionează statul. Când ai învăţat o dată, ar trebui să poţi să foloseşti tot. România are nevoie de un stat digital pe care oamenii să îl poată folosi fără frustrare şi fără 'traduceri' între instituţii. SUDD este un pas concret către un stat mai simplu, mai previzibil şi mai respectuos cu timpul cetăţenilor”, a declarat Ciprian Rus, citat în comunicat.

Potrivit iniţiatorului, noile reguli ar aduce coerenţă, simplitate şi predictibilitate în utilizarea serviciilor publice digitale, inclusiv prin cerinţe clare de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi.

„Proiectul nu impune utilizarea unei anumite tehnologii sau a unui anumit furnizor, ci stabileşte un standard deschis, care poate fi aplicat indiferent de soluţiile tehnice folosite de instituţii”, se arată în comunicat.

Iniţiativa urmăreşte, totodată, reducerea costurilor prin reutilizarea componentelor digitale şi accelerarea dezvoltării serviciilor online, în linie cu practicile adoptate deja de alte state care au implementat sisteme similare de design guvernamental, precizează sursa citată.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
medici in spital
3
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
4
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Digi Sport
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie munceste de acasa
Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 în 2025. Primăriile, MAI și Armata au pierdut cele mai multe posturi
parking control parcare bucuresti
Ciucu promite eliberarea trotuarelor de mașini în centrul Capitalei, inclusiv ale instituțiilor publice. Măsurile anunțate de primar
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan cere revenirea la o lege a salarizării unitare: „Există diferențe mari între instituții și oamenii pleacă”
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicușor Dan: „România a făcut un pas decisiv spre aderarea la OCDE”. Legea privind integritatea în instituții, promulgată
Prioritate în magazine pentru femeile însărcinate și persoanele cu copii. Foto Getty Images
Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate
Recomandările redacţiei
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
România poate deveni un partener critic pentru SUA. Bogdan Ivan...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen...
imagine cu aleksei navalnîi și două lumânări aprinse
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei...
Ultimele știri
Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor: Romgaz aduce oferte după modelul Hidroelectrica
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vor fi reglementate vreodată pensiile speciale ale magistraților?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce...
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online