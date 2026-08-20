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Stare de alertă la Slobozia, după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate

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robinet de apa
Foto: Profimedia Images
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Stare de alertă la Slobozia, după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate, iar furnizorul de apă a rămas fără autorizație. Prefectul județului Ialomița, Mihai Tănăsescu, a declarat pentru Digi24 că localnicii nu vor rămâne fără apă potabilă. „Am declarat această stare de alertă tocmai să nu închidem activitatea firmelor și ca oamenii să aibă în continuare apă potabilă,” a precizat Mihai Tănăsescu. 

 

 

„Cred că acesta a fost și motivul pentru care am declarat starea de alertă, ca oamenii să nu rămână fără apă potabilă. Am făcut un risc epidemiologic care era destul de mare. Vă dați seama, noi trebuia să lăsăm școlile fără apă și fără canalizare, Spitalul Județean Ialomița, peste 1.900 de agenți economici trebuia să-și încheie activitatea sau să caute alte soluții pentru a avea apă și, evident, canalizare. Și am declarat această stare de alertă tocmai să nu închidem activitatea firmelor și ca oamenii să aibă în continuare apă potabilă și canalizare,” a declarat prefectul pentru Digi24.

Întrebat dacă apa este potabilă, Mihai Tănăsescu a răspuns: „Oamenii din oraș vă vor spune că apa nu este potabilă. Nici eu nu cred că este potabilă. În urma unor analize iese că ar fi potabilă, alte analize că nu este potabilă, dar în orice caz, în Slobozia problema asta este de ani de zile. Toată lumea își cumpără apă îmbuteliată de la magazin, pentru că nu au încredere în calitatea apei”.

„Calitatea apei nu are legătură cu ce am făcut noi aici, ci are legătură mai mult cu sistemul de canalizare care este învechit. Noi aici vorbim strict de stația de epurare a orașului care a fost distrusă de-a lungul timpului de mai multe firme care nu și-au respectat autorizația de mediu, dar ultima firmă care a pus-o practic pe chituci a fost undeva la începutul anului, care au venit cu niște substanțe deosebit de periculoase pe care le-au dat direct în treapta biologică, omorând toate bacteriile. Și în momentul de față, stația de epurare nu funcționează. Deci, funcționează la 0%”, a explicat Mihai Tănăsescu.

„Soluții pe termen lung există dacă Primăria Municipiului Slobozia și Consiliul Județean Ialomița decid în sfârșit să investească bani, pentru că din 1980 și ceva nu s-a mai investit un ban în această stație de epurare,” a adăugat prefectul.

Autorizația de mediu a operatorului de apă-canal SC Urban SA Slobozia a fost suspendată pentru o perioadă de șase luni, în urma nerespectării măsurilor dispuse de autoritățile de mediu. Operatorul de apă-canal a anunțat, pe pagina proprie de socializare, că autorizația de mediu a fost suspendată în data de 18 august.

„Vă informăm că, în data de 18.08.2026, autorizația de mediu a fost suspendată pentru o perioadă de 6 luni. (...) Până la finalizarea investițiilor, Urban SA va continua să furnizeze serviciile de apă și va asigura serviciile de canalizare-epurare pentru Municipiul Slobozia. Totodată, vom continua furnizarea serviciilor de apă pentru UAT Ciulnița, UAT Cosâmbești, UAT Scânteia și UAT Mărculești, precum și pentru satele componente ale acestora”, se arată în anunțul postat pe Facebook.

Anterior, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - ANMAP a anunțat că operatorul nu a îndeplinit, în termenele stabilite, unele măsuri dispuse în urma controalelor efectuate de autoritățile competente.

„SC URBAN SA Slobozia desfășoară activități de captare, tratare și distribuție a apei, precum și de colectare și epurare a apelor uzate, activități pentru care societatea deține Autorizația de mediu nr. 125/12.08.2014, revizuită ulterior. În urma controalelor și verificărilor efectuate de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Ialomița și Garda Națională de Mediu - Comisariatul General au fost constatate mai multe neconformități și au fost stabilite măsuri cu termene de realizare. Deși pentru unele dintre aceste măsuri termenele au fost depășite, verificările ulterioare au evidențiat faptul că acestea nu au fost realizate integral”, arată sursa citată, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Conform ANMAP, în urma sesizărilor formulate de cetățenii municipiului Slobozia cu privire la disconfortul olfactiv generat de activitatea stației de epurare, au fost efectuate verificări privind respectarea planului de gestionare a emisiilor de mirosuri, cu ajutorul unui autolaborator.

„Monitorizarea a evidențiat zilnic și în mod repetat depășiri ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat. (...) Având în vedere caracterul repetat al neconformităților constatate, nerealizarea unor măsuri dispuse prin actele de control și faptul că anumite măsuri au rămas neîndeplinite inclusiv după expirarea termenelor acordate, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, prin Direcția Județeană de Mediu Ialomița, a întreprins demersurile legale în vederea suspendării autorizației de mediu deținute de SC URBAN SA Slobozia”, a informat ANMAP.

Editor : A.P.

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