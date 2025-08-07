Live TV

Starea de alertă, prelungită la Praid pentru încă 30 de zile. Ce lucrări se fac în acest moment

imagine aeriana de la salina praid
Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 zile, ca urmare a situaţiei de urgenţă provocată de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund.

Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita a transmis, joi, că starea de alertă pe teritoriul comunei a fost prelungită de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid pentru perioada 9 august - 9 septembrie 2025, inclusiv, informează Agerpres.

Sursa citată precizează că în perioada stării de alertă vor fi luate mai multe măsuri, printre care se numără mobilizarea tuturor mijloacelor, forţelor şi factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor de deviere provizorie a pârâului Corund, informarea populaţiei din comună şi din localităţile învecinate despre evoluţia situaţiei, interzicerea accesului în zona afectată şi în Canionul de Sare şi acordarea de asistenţă, dacă situaţia o impune, persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

În informarea Instituţiei Prefectului se menţionează că lucrările la sistemul de ţevi corugate, prin care a fost deviat provizoriu cursul pârâului Corund, vor fi finalizate într-o săptămână, dacă condiţiile meteo şi cele hidrologice vor permite.

„Se fac nivelări de teren pe aliniamentul de ţevi corugate, umpluturi, rigidizarea tronsoanelor şi montarea sistemului de ancorare”, se arată în informare.

Totodată, se mai precizează că, în prezent, sunt executate mai multe lucrări, respectiv înălţarea barajului provizoriu din amonte, pentru controlul suplimentar al debitului, lucrări la digul din amonte, curăţarea şi amenajarea terasamentului precum şi aducerea de piatră spartă şi completarea materialului de fund pentru stabilizarea şi menţinerea ţevilor corugate pe poziţie.

„La data prezentei sistemul de ţevi corugate preia şi tranzitează întreaga cantitate de apă a pârâului Corund, sistemul funcţionând normal”, transmite Instituţia Prefectului.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate în data de 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran, în urma ploilor abundente.

Ulterior, starea de alertă a fost prelungită periodic.

