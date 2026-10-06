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Video Stareța și duhovnicul unei mănăstiri din Oradea, sancționați după ce l-au numit pe Călin Georgescu „președintele ales”

Data publicării:
ORADEA - VIZITA - CALIN GEORGESCU - 13 SEP 2026
Călin Georgescu si simpatizanti ai acestuia in unei vizite în Piața 100 din Oradea si la Manastirea Sf Cruci din Oradea, 13 septembrie 2026. Inquam Photos / Raul Ștef
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Stareța și duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea au fost sancționați de Episcopia Ortodoxă de Oradea, după ce l-au primit cu onoruri speciale pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, iar duhovnicul i s-a adresat acestuia folosind formularea „președintele ales”. Cei doi au primit o dojană arhierească scrisă, cu avertisment, și le-au fost impuse restricții privind deplasările și slujirea.

Incidentul a avut loc pe 13 septembrie, când Călin Georgescu a fost primit la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea. Fostului candidat la alegerile prezidențiale i-au fost acordate onoruri speciale, iar, la un moment dat, duhovnicul mănăstirii i s-a adresat cu formularea „președintele ales”.

Episcopia Ortodoxă de Oradea a considerat că aceste gesturi contravin recomandărilor sale privind evitarea manifestărilor cu caracter politic în cadrul Bisericii.

În urma episodului, stareța și duhovnicul au primit o dojană arhierească scrisă, cu avertisment, o mustrare oficială care poate fi urmată de sancțiuni mai severe dacă astfel de situații se vor repeta.

Totodată, celor doi le-au fost impuse anumite restricții privind deplasările și slujirea.

Vizita lui Călin Georgescu la mănăstire a avut loc după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a întâlnit cu susținătorii săi în Piața 100 din Oradea. Mii de susținători veniți din întreaga țară au participat atunci la întâlnire.

Editor : Ș.A.

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