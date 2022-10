Statul dă 400 de milioane de lei pentru becuri. Programul prin care românii vor primi vouchere de 200 de lei ca să își înlocuiască becurile vechi din casă cu unele eficiente energetic ar urma să înceapă la finalul lunii octombrie. Statul se grăbește să lanseze noul program, în timp ce programul de montare a panourilor fotovoltaice e încetinit. În jur de 30 de mii de români așteaptă încă de anul trecut să își pună panourile pe casă, dar birocrația de la nivelul Ministerului îi ține pe loc.

Statul dă bani românilor ca să își schimbe becurile vechi din case cu unele eficiente energetic. 200 de lei este voucherul cu care se pot cumpăra doar becuri led de maximum 15 wați. Însă becurile cu filament luminează mai mult casele românilor din rural. Oameni pentru care înscrierea într-un astfel de program online este aproape imposibilă.

Bărbat: Unde să ne adresam? De unde calculator? Eu știu calculator... roaba cu lemne... altceva nu știu.

Bărbat: Eu aplic la program, dar cât stai până să vină banii? Că dacă stai să vină o lună de zile te duci și îți cumperi singur.

Becurile cu halogen și cele incandescente se găsesc foarte greu pe piață. Asta pentru că au fost interzise de Comisia Europeană încă din 2018. Însă asta nu i-a împiedicat pe guvernanți să lanseze „Rabla pentru becuri”. 400 de milioane de lei au pus autoritățile deoparte pentru acest program. Fără să știe, însă, câte dintre becurile pe care le au românii în case mai sunt cu filament.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: Estimarea s-a făcut în principiu am pornit de la posibilitățile bănești ale AFM pentru următoarele 3 luni. Dacă acest program are succes putem să continuăm programul și anul viitor.

În timp ce statul cheltuie milioane de lei pe becuri, Casa Verde Fotovoltaice este îngropată în birocrație. În jur de 30 de mii de români așteaptă aprobarea dosarului încă de anul trecut.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: Sunt sufocați de numărul mare de dosare, de cereri de finanțare pe programele lansate anul trecut. Prin OUG am făcut posibilă angajarea unor specialiști. 100 de noi angajați pentru AFM ca să întărească echipele de evaluare.

Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie verde și electromobilitate: Bugetul alocat pentru ultimul an, pentru 12 mii de sisteme fotovoltaice a fost de 240 de milioane de lei, în raport cu 400 de milioane pe care vrem să-i băgăm pe becuri. Cu aceste 400 de milioane de lei propuși de guvern pentru becuri, am putea monta 20 de mii de sisteme fotovoltaice. Cu aceiași bani am putea monta sisteme fotovoltaice care produc energie într-un an, cât să luminezi o jumătate de milion de locuințe.

Programul „Rabla pentru becuri” ar urma să se lanseze la finalul lunii octombrie.

Editor : Liviu Cojan