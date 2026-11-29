Statul Major al Apărării (SMAp) vine cu o nouă precizare în urma episodului controversat cu steagurile învelite în timpul repetiției pentru parada militară de 1 Decembrie. SMAp afirmă că învelitorile negre folosite de militari la repetiţiile pentru Parada Militară Naţională de 1 Decembrie au avut rolul de a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităţilor participante, poziție similară cu cea a Ministerului Apărării Naționale, transmisă cu o zi înainte. Pe de altă parte, generalul în rezervă Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, spune că a fost vorba de o improvizație și că husele de protecție ar fi trebuit făcute din material plastic transparent, conform regulamentului.

Statul Major al Apărării subliniază că steagurile de identificare ale unităţilor militare nu sunt același lucru cu Drapelul Naţional sau cu drapelele de luptă.

„Steagurile de identificare ale unităților militare nu trebuie confundate cu Drapelul Național al României sau cu drapelele de luptă, acestea având un statut juridic distinct. Steagul de identificare este un element de heraldică militară, care individualizează fiecare unitate prin însemne proprii, întâlnite și pe fanioane, insigne sau embleme de mânecă. Drapelul de luptă, în schimb, este acordat prin decret prezidențial, iar păstrarea, paza și prezentarea acestuia în cadrul ceremoniilor se realizează potrivit regulamentelor militare”, arată SMAp într-un mesaj postat duminică pe rețelele sociale.

Potrivit Statului Major al Apărării, „militarii au folosit învelitori pentru a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităților participante”.

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Același lucru l-a transmis și Ministerul Apărării cu o zi înainte, când a precizat că „în imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție. În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi „saci de gunoi”. Este FALS”.

Dorin Toma: „Improvizația este la ea acasă în Armata Română”

Pe de altă parte, generalul în rezervă Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, spune că a fost vorba de improvizație și că steagurile de identificare ar fi trebuit acoperite cu huse de protecție făcute din material plastic transparent, conform regulamentelor.

„Improvizația este la ea acasă în Armata Română. O demonstrează încă o dată soluția adoptată pentru așa-zisa protecție a steagurilor de identificare ale unităților militare. Nu sunt drapele tricolore. Sunt steaguri cu diferite inscripții și simboluri ale unităților.

Luându-i ploaia prin surprindere, nu vreun inamic viclean, cineva, cel mai probabil din aceleași structuri centrale ale ministerului, care nu a avut nicio treabă vreodată cu unitățile combatante, a găsit această soluție. Care, trebuie spus, este contrară regulamentului. Husele de protecție ar fi trebuit croite special din material plastic transparent”, a scris Dorin Toma.

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El spune că acest lucru denotă lipsă de respect.

„Am mai scris despre lipsa de respect, culmea, a unor militari față de simbolurile naționale sau militare.

Personal, ca fost comandant al Batalionului 495 Parașutiști, al cărui steag de identificare era prezent în dispozitiv, consider că este un afront adus militarilor care au servit sau servesc sub steagul acestei unități de elită”, a mai precizat Dorin Toma.

Editor : B.P.