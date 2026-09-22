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STB are un administrator special. Gheorghe Pecingină urmează să propună un plan de reorganizare a companiei de transport

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Foto: Gheorghe Pecingină/ Facebook
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Adunarea Generală a Acţionarilor a STB S.A. a decis, în şedinţa de marţi, desemnarea lui Gheorghe Pecingină în funcţia de administrator special al societăţii.

În calitate de administrator special, Pecingină va avea atribuţii privind administrarea societăţii, reprezentarea STB S.A. în justiţie şi propunerea unui plan de reorganizare care să urmărească redresarea şi eficientizarea activităţii societăţii, potrivit unui comunicat al societății de transport.

„STB este o societate importantă pentru Bucureşti, iar responsabilitatea pe care am preluat-o este una pe măsură. Îmi asum acest mandat cu dorinţa de a contribui la redresarea societăţii şi de a obţine rezultate cât mai bune. Îmi doresc ca, la finalul acestui mandat, STB să fie o societate stabilă şi cu o perspectivă clară de dezvoltare”, a declarat Pecingină.

Noua structură de administrare a societăţii va avea în vedere redresarea şi eficientizarea activităţii, cu implicarea administratorului special, Gheorghe Pecingină, şi a directorului general al STB S.A., Andrei Dinculescu-Bighea, sub supravegherea administratorului judiciar, respectiv consorţiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL şi Ceres Insolv SPRL, reprezentat de Remus Borza, avocat şi doctor în management.

Procedura de insolvenţă în care se află STB S.A. a fost deschisă de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă la data de 8 septembrie 2026.

Scopul acestei proceduri este reorganizarea activităţii societăţii şi achitarea datoriilor potrivit unui plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de lege.

„Prin reorganizarea societăţii, STB S.A. urmăreşte să îşi consolideze activitatea şi să asigure în continuare serviciul public de transport în condiţii de siguranţă, cu o preocupare constantă pentru creşterea calităţii serviciilor oferite călătorilor”, se mai arată în comunicat.

 

Editor : M.B.

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