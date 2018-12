Autobuzele noi, achiziţionate de Primăria Capitalei, sunt fiabile, iar problemele care au apărut sunt minore şi au fost remediate operativ, afirmă Societatea de Transport Bucureşti (STB), într-un comunicat de presă.

STB: Cei care au reclamat autobuzele turceşti au probleme disciplinare şi vor să denigreze

STB subliniază că astfel de situaţii sunt inerente la achiziţia unor autovehicule noi, cazuri similare fiind înregistrate şi la autobuzele cumpărate în anul 2006.



"Societatea de Transport Bucureşti denunţă ferm campania de dezinformare despre autobuzele Otokar scoase în traseu şi face următoarele precizări: autobuzele nou achiziţionate sunt fiabile, iar problemele care au apărut sunt minore şi au fost remediate operativ. Astfel de situaţii sunt inerente la achiziţia unor autovehicule noi, cazuri similare fiind înregistrate şi la autobuzele achiziţionate în anul 2006; achiziţia de autobuze din acest an a fost făcută în urma unei licitaţii publice internaţionale, la care au putut participa toţi furnizorii interesaţi, câştigătorul fiind desemnat conform legii; în primele două zile, nu au fost înregistrate retrageri la autobaze, cauzate de defecţiuni. Mai mult, în aceeaşi perioadă, STB nu a primit din partea călătorilor vreo reclamaţie sau plângere, ci, dimpotrivă, au fost trimise mesaje de mulţumire pentru condiţiile oferite de aceste vehicule", se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, conducerea şi specialişti ai STB au avut o întâlnire cu reprezentanţii Otokar, în urma căreia s-a constatat că disfuncţiile apărute sunt minore. Totuşi, pentru a preîntâmpina orice alte probleme, Otokar va asigura echipe de tehnicieni şi specialişti în fiecare autobază a STB.



În plus, conducerea executivă a STB a dispus chiar luni efectuarea unor verificări exigente în traseu cu privire la funcţionarea autobuzelor noi şi va avea în continuare întâlniri cu membri din conducerea Otokar pentru Europa Centrală şi de Est.



"Referitor la declaraţiile unor lideri de sindicat care susţin că ar exista probleme grave la o treime dintre vehiculele aflate în traseu, STB precizează că aceştia sunt salariaţi care au probleme disciplinare şi încearcă să denigreze compania municipală de transport a Capitalei. STB menţionează că aceşti angajaţi reprezintă o minoritate în rândul celor peste 10.000 de salariaţi şi nu prezintă punctele de vedere ale acestora, nici măcar ale şoferilor care conduc noile vehicule", se mai spune în comunicat.



Conform documentului, pentru conducerea STB primează interesul călătorilor, "aceştia fiind chiar raţiunea de a exista a companiei de transport a Capitalei".



"Nu tolerăm, sub nicio formă, lipsa de respect faţă de călători, nici prin utilizarea unor vehicule nesigure, dar nici prin inducerea în spaţiul public a unor informaţii false, menite a le crea călătorilor o stare de teamă sau de inconfort nejustificată", a declarat Andrei George Creci, directorul general al STB.



În cazul în care informaţiile răspândite sunt false, nefondate şi denigratoare, STB îşi rezervă dreptul de a acţiona în consecinţă.



"STB va monitoriza permanent fluxurile de călători şi, pe măsură ce vor sosi noile vehicule, autobuzele companiei vor fi redistribuite pe linii în funcţie de cererea de transport, ţinându-se cont de gradul de poluare şi de capacitatea acestora", afirmă STB.

