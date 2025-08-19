Live TV

Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: Dacă fragmentăm dreapta, vom da Capitala pe mâna unui extremist

Data actualizării: Data publicării:
Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, nu exclude posibilitatea unei candidaturi la alegerile pentru Primăria Bucureşti, însă a precizat că acest lcuru nu a fost discutat în interiorul partidului, întrucât nici nun s-a luat de vătre Guvern decizia organizării scrutinului. Bujduveanu avertizează, însă, că există riscul ca un „extremist” că câştige alegerile, dacă partidele pro-occidentale fragmentează votul.

„În primul rând, singurul care poate hotărî când va fi data alegerilor este Guvernul României. Decizia pe care o va lua la momentul la care are toate datele pe masă, raportat la discuţiile din coaliţie (...)raportat la cum va arăta economia României, costurile de organizare a alegerilor, economia României la nivel de toamnă-iarnă când se vehiculează şi, în funcţie de aceste aspecte, cu siguranţă, Guvernul va lua o decizie”, a declarat, marţis eară, la B1 TV Stelian Bujduveanu, scrie News.ro.

Acesta a asigurat că Primăria funcţionează ”şi va funcţiona în continuare foarte, foarte bine pe repararea de ţevi, schimbarea liniilor de tramvai”.

Bujduveanu a precizat că în interiorul PNL nu s-a discutat încă despre alegerile de la Bucureşti şi eventualii candidaţi.

„În primul rând, noi n-am avut gândire internă în partid, n-am avut o discuţie aplicată în partid despre acest scenariu. După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranţă, toţi cei care îşi doresc şi care au ceva de zis pentru oraşul acesta sunt liberi să-şi anunţe candidatura.Orice mecanism de departajare, având în vedere că nu avem alegeri în două tururi, e binevenit. Ce se întâmplă, în România? Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”, a mai declarat primarul general interimar.

Potrivit acestuia, „există riscul” ca alegerile să fie câştigate de un candidat din opoziţie, „pentru că alegerile vor fi o supapă pentru măsurile guvernamentale care nu sunt populare, dar sunt necesare”.

„Cam toate partidele care sunt pe partea pro-europeană, toate fac parte din arcul de guvernare. În momentul în care vei avea alegeri şi nu gestionezi foarte bine problema pe comunicare şi n-ai un candidat care să fii sigur că poate, în primul rând, să facă ceva pentru oraşul acesta, că doar dacă facem alegeri că cineva nu are loc de muncă, să-mi fie cu iertare, atunci cred că iar vom fi taxaţi de bucureşteni. Scopul nostru este să găsim acel om care poate duce Capitala în direcţia corectă, aşa cum a lăsat-o preşedintele României şi cum este acum şi 2 – să nu riscăm să o dăm pe mâna unui extremist din cauza suprapunerii efectelor guvernamentale”, a mai declarat Bujduveanu.

Acesta a precizat că „cea mai mare îngrijorare este că, dacă noi acum vorbim despre nume, fără să avem data alegerilor, nu facem altceva decât să punem benzină pe foc”.

Întrebat dacă va candida, Bujduveanu a afirmat: „Nu exclud şi vă spun de ce. De 10 ani, activitatea mea pe care o desfăşor e la Primăria Capitalei. Consider că sunt lucruri bune care pot fi continuate şi lucruri şi mai bune care pot fi făcute”.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
4
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski impreuna cu lideri europeni
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington...
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după reuniunea liderilor europeni privind pacea în...
Ultimele știri
Crimă în Constanța: o femeie de 45 de ani a fost ucisă de partenerul ei în propria casă. Bărbatul a înjunghiat-o cu un cuțit
Un bărbat a fost lovit de tren în Eforie Nord
Un nou pachet de sancţiuni europene contra Rusiei va fi gata până luna viitoare. „În Putin nu se poate avea încredere”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Avem deja sondaje referitoare la Primăria Capitalei, ştim destul de bine cum stăm. „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
masina de politie in trafic
Rețineri și amenzi după scandalul dintr-un complex rezidențial din București. Dosar penal de lovire și tulburarea liniștii publice
chirie
Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii
masina-de-politie-in-urmarire
Scandal și amenințări cu arma într-un complex rezidențial din București. Mascații și polițiștii au intervenit de urgență
112 smurd inquam alexandru busca
Incident grav în Capitală. Două femei au ajuns la spital după ce un copac s-a prăbușit peste ele
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să...
Adevărul
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR Dan Tanasă: „Incitare la violenţă, ură sau...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta...
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Traian Băsescu a solicitat un apartament într-un bloc în locul vilei de protocol. Hotărârea ar urma să fie...
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...