Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, în direct la Digi24, că rapoartele preliminare privind blocul afectat de explozia din Rahova arată că imobilul nu mai poate fi folosit și că recomandarea Inspectoratului de Stat în Construcții este dezafectarea. Edilul a precizat că, până la finalizarea expertizei tehnice, autoritățile se concentrează pe punerea în siguranță a zonei și relocarea locatarilor.

Stelian Bujduveanu a explicat că, deocamdată, specialiștii nu au avut acces complet în clădire, iar rapoartele realizate până acum sunt doar vizuale.

„În raportul care s-a făcut inițial, pe data de 18, ambele rapoarte sunt rapoarte vizuale, nu sunt expertize tehnice, pentru că nu s-a permis accesul în clădire. În primul raport de la experți s-a menționat că, tehnic, trebuie eliminate etajele superioare și apoi trebuie sprijinite etajele inferioare, de la unu până la etajul cinci”, a spus Bujduveanu.

El a precizat că, potrivit concluziilor Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), blocul prezintă un risc structural ridicat.

Analizând normativele în vigoare și situația de fapt a imobilului, ISC a concluzionat că imobilul nu poate fi utilizat. Chiar dacă s-ar pune în siguranță de la etajul unu până la cinci, imobilul prezintă un risc foarte mare și, în situația aceea, recomandă dezafectarea.

Până la finalizarea expertizei tehnice, autoritățile locale au ca prioritate punerea în siguranță a zonei și sprijinirea locatarilor evacuați.

„Obligația noastră este să punem în siguranță imobilul pentru a putea muta locatarii din proximitate”, a explicat Bujduveanu.

El a menționat că un nou raport realizat pe 20 octombrie arată că celelalte scări ale blocului nu au fost afectate grav.

„Din acel raport reiese că ele pot fi utilizate și că imobilele nu sunt degradate. Dar, pentru ca locuitorii să se întoarcă în casele lor și liceul să fie redat comunității, imobilul trebuie pus în siguranță, altfel prezintă un risc foarte mare pentru locatarii din acea zonă”, a explicat el.

În privința duratei intervenției, edilul estimează că lucrările de punere în siguranță nu ar trebui să dureze mai mult de două săptămâni, după finalizarea anchetei.

„Punerea în siguranță nu trebuie să dureze, pentru că vorbim de utilaje moderne, oameni cu experiență care să facă acest lucru. Grija noastră este să nu pățească nimeni nimic în acea zonă”, a precizat edilul.

Despre posibilitatea consolidării blocului, Bujduveanu a spus că acest lucru va putea fi stabilit doar după expertiza tehnică.

„Ce știm noi e că acest imobil este un imobil construit în perioada comuniștilor, din prefabricate, și consolidarea unor asemenea imobile e destul de complicată, pentru că nu știm cât de grav s-au mișcat plăcile respective. Acest lucru ne poate spune doar expertiza, apoi e complicat să-l consolidezi”, a explicat el.

Primarul interimar a adăugat că administrația Capitalei tratează cu prioritate siguranța populației.

Noi ne uităm nu la avantajul economic, ci la siguranța populației.

În privința cauzei deflagrației, Bujduveanu a evitat să comenteze ancheta în curs.

„Primăria Capitalei se ocupă exclusiv de cazarea locatarilor din acea zonă. Avem alte priorități. Lăsăm organele statului, cele de cercetare penală, să-și facă treaba și să vină cât mai repede cu un răspuns, pentru că trebuie cineva să răspundă pentru ce s-a întâmplat acolo”, a spus el.

În final, întrebat despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, Bujduveanu a spus că discuțiile politice vor avea loc abia după aprobarea hotărârii de Guvern privind organizarea alegerilor.

„Momentan mă concentrez pe punerea în siguranță a acestui imobil. Discuțiile referitoare la candidaturi le vom face după data de joi, de când se va aproba hotărârea de Guvern. Toate partidele își vor face discuțiile interioare, avem proceduri și apoi vom veni în fața cetățenilor cu cea mai bună ofertă”, a conchis edilul.

Editor : Ș.A.