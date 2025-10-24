Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranţă a imobilului din Calea Rahovei şi pentru expertizarea acestuia, conform unor hotărâri aprobate, vineri, de Consiliul General al Capitalei.

Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că hotărârile aprobate vineri clarifică rolurile care vor reveni Primăriei Municipiului Bucureşti în gestionarea situaţiei generate de explozia din str. Vicina.

„Prin hotărârea Comitetului de Situaţii de Urgenţă, Primăria Capitalei a fost însărcinată cu punerea în siguranţă a imobilului din str. Vicina, scara 2, care a fost grav avariat. În momentul de faţă aşteptăm finalizarea anchetei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, pentru a putea interveni cu punerea în siguranţă. Costurile de punere în siguranţă a imobilului vor fi asigurate de către Primăria Capitalei, pentru că este o situaţie extremă, în care trebuie să protejăm zona şi să redăm Liceul Bolintineanu cartierului din Calea Rahovei”, a explicat edilul, în debutul şedinţei.

El a subliniat că, pentru o serie de măsuri care vor fi luate în vederea reconstruirii imobilului, este necesar un nou cadru legislativ, care va fi stabilit de către Guvern.

„În momentul de faţă noi nu putem interveni pentru etapa a doua decât după ce se adoptă hotărârea de guvern. După adoptarea hotărârii de guvern, împreună cu CGMB vom crea un cadru pentru un program de reconstrucţie a Bucureştiului în caz de calamitate, în caz de incendiu sau explozie, care nu are de-a face cu evenimente naturale”, a precizat Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a declarat că, în primul rând, trebuie să fie pusă în siguranță clădirea afectată de explozie.

„Prima dată îl punem în siguranță, îl vom expertiza, expertizăm și blocurile alăturate și știm exact care sunt riscurile pentru comunitate”, a subliniat primarul interimar.

Edilul a explicat că o singură scară a blocului sub formă de „U” este afectată.

„Sunt cinci scări la această adresă, un bloc în U. O singură scară a explodat, celelalte patru sunt cele învecinate. Afectat, și în urma raportului inițial, este doar blocul care a explodat, doar o scară din cinci.

Pe data de 20, acum câteva zile, ISC-ul (n.r. Inspectoratul de Stat în Construcții) a făcut un nou raport pentru celelalte patru scări din care reiese foarte clar că ele nu sunt afectate, dar în momentul în care vom intra la punerea în siguranță pentru scara aceasta (adică preluarea acelor elemente de risc, să dai jos pereții, etajele care dau să cadă), apoi intră experții tehnici. O expertiză e diferită de un raport, pentru că expertiza se face cu probe din teren.

Blocul fiind în U, există un perete comun - legat de celălalt perete al blocului. Automat vom expertiza și următorul bloc și, dacă este nevoie, ne vom muta și la următorul imobil pentru a fi siguri că locuitorii care se vor remuta în celelalte patru scări sunt în siguranță.

Dar discuția despre punerea în siguranță și demolare este exclusiv despre una dintre cele cinci scări, pentru a nu se face confuzie. Pe toate cinci scări sunt 500 de persoane care locuiesc, pe scara aceasta sunt doar 100”, a explicat Bujduveanu.

Directorul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Răzvan Munteanu, a declarat că, în urma punerii în siguranţă (prin care vor fi îndepărtate toate elementele cu risc de desprindere iminentă), se vor lua măsuri pentru expertizarea întregului imobil.



„Pe baza expertizei tehnice se vor lua decizii tehnice: dacă imobilul se poate reface, dacă poate fi consolidat şi aşa mai departe. Odată cu aprobarea unui cadru legal care să permită reconstruirea, vom putea să vă propunem şi alţi paşi. Deocamdată avem cadrul legal pentru a putea face expertiză şi etapele de proiectare”, a explicat el.

Conform primei hotărâri aprobate de CGMB, primarul general, prin Direcţia Generală de Situaţii de Urgenţă, Statistici şi Strategii, va lua măsurile necesare pentru intervenţia şi punerea în siguranţă a imobilului situat în str. Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, prin contractarea, în regim de urgenţă, a unui operator economic specializat şi cu experienţă în domeniu, pentru operaţiunile necesare de punere în siguranţă.

Totodată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, va asigura operaţiunea de recuperare a bunurilor mobile de strictă necesitate aflate în interiorul construcţiei afectate, numai în măsura în care acest lucru va fi posibil după finalizarea cercetărilor întreprinse de autorităţile competente, după asigurarea perimetrului de siguranţă şi punerea în siguranţă a imobilului.



Cheltuielile necesare pentru implementarea acestor măsuri vor fi finanţate de la bugetul local.

În baza celei de-a doua hotărâri, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este împuternicită să asigure măsurile de intervenţie la întreg imobilul din str. Vicina. Totodată, se aprobă, cu prioritate, finanţarea de la bugetul local a expertizării tehnice pentru cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” a întregului imobil.



După punerea în siguranţă a tronsonului afectat de explozie, în măsura în care se va putea garanta accesul şi siguranţa experţilor tehnici, expertizarea va include şi această parte a construcţiei, astfel încât raportul tehnic să reflecte starea structurală a întregului imobil.

Totodată, se aprobă, cu prioritate, finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor privind proiectarea măsurilor de consolidare rezultate din expertiza tehnică.

În cazul în care aceste cheltuieli vor fi declarate neeligibile în programele de consolidare existente la această dată, ele vor rămâne în sarcina Municipiului Bucureşti, se mai arată în hotărâre.

