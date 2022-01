Stenograma privind accidentul mortal din sectorul 1. Ce i-a spus polițistul dispecerului 112, după ce a lovit fetița pe trecere

Anchetatorii care fac cercetări în dosarul în care un polițist a accidentat mortal o fetiță pe trecerea de pietoni au cerut stenograma discuțiilor la 112. O parte din înregistrare, obținută de Digi24, arată cum a fost anunțat accidentul.

Discuția între polițist și un dispecer de la poliție

Polițist: Bună ziua, agent de poliție Popescu, am lovit pe cineva mortal pe trecerea de pietoni.

Dispecer Poliție: Erai în timpul serviciului?

Polițist: Da, da

Dispecer Poliție: Cu echipaj de poliție?

Polițist: Da!

Discuția între polițist și un dispecer de la ambulanță

Polițist: Vă rog, urgentați acolo! Am lovit-o pe trecerea de pietoni, am lovit-o! Nu am voie s-o mut de aici!

Dispecer Ambulanță: Mai multe detalii?

Polițist: Am lovit-o pe trecerea de pietoni, un copil, un copil!

Accidentul cu mașina de serviciu din Capitală și scandalul din Bolintin au scos la iveală problemele de selecție a personalului, slaba lui pregătire și, mai grav, complicitatea cu infractorii. Nu există pădure fără uscături, a spus de trei ori în cele 45 de minute de conferință ministrul de Interne, Lucian Bode.

Cât privește cazul accidentului în care o fetiță și-a pierdut viața, Lucian Bode a recunoscut că agentul pus sub control judiciar nu avea nicio scuză și nicio misiune urgentă care să justifice viteza uriașă pe care o avea în momentul impactului, dar și că Poliția Română are o problemă din punct de vedere al selecției și pregătirii personalului.

În timp ce ministrul Afacerilor Interne spune că polițistul mergea către o misiune care nu era urgentă, șeful Poliției Capitalei îl contrazice și declară că agentul se întorcea către secția de poliție.

Lucian Bode, ministrul de Interne: "Efectua o misiune polițienească la solicitare structurilor de evidența populației, verifica persoane la domiciliu. Nu era misiune urgentă".

Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei: "Se îndrepta spre secția 5, își desfășurase activitatea".

