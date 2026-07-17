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Știre falsă din online, demontată de autorități: Nu se pedepsește penal folosirea apei din fântânile proprii și nici nu se plătesc taxe

Data publicării:
fantana de la tara
Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor şi captările ilegale de apă”

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă că informaţia potrivit căreia oamenii ar urma să plătească taxe sau să fie pedepsiţi penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii este falsă. Instituţia precizează că oamenii pot folosi apa din fântâni fără a avea nevoie de aviz de gospodărire a apelor.

„Administraţia Naţională «Apele Române» respinge categoric informaţiile false vehiculate în spaţiul public potrivit cărora cetăţenii ar urma să fie taxaţi sau pedepsiţi penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind transpunerea Directivei (UE) 2024/1203, în ultimele zile au fost distribuite în spaţiul social-media informaţii false şi mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care îşi construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracţiune. Asigurăm publicul că aceste informaţii sunt complet eronate”, informează, vineri seară, ANAR.

Instituţia precizează că proiectul de lege pus în transparenţă nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în gospodăriile populaţiei şi nu modifică drepturile pe care cetăţenii le au în baza Legii apelor nr. 107/1996. 

„Prin urmare, oamenii pot construi fântâni şi pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile gospodăriei proprii, iar această activitate nu reprezintă o infracţiune. Conform art. 9 alin. (2) din Legea apelor, apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, exclusiv pentru satisfacerea necesităţilor gospodăriei proprii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 0,2 litri pe secundă. Acest debit înseamnă aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau până la 17,28 metri cubi pe zi, în ipoteza unei funcţionări continue, un nivel considerabil peste consumul obişnuit al unei gospodării. Totodată, potrivit art. 81 alin. (2) din Legea apelor, persoanelor fizice care folosesc apa în aceste condiţii nu li se aplică sistemul de contribuţii, plăţi, tarife şi penalităţi specifice gospodăririi apelor”, mai transmite ANAR.

„Nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor şi captările ilegale de apă”

Conform sursei citate, proiectul publicat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor vizează „faptele grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale care produce ori este susceptibilă să producă daune semnificative asupra apei, solului, aerului, ecosistemelor sau sănătăţii oamenilor”, precum şi captările ilegale de ape, fântânile fiind prevăzute expres în legea apelor ca fiind captări legale.

„Aşadar, nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor şi captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, cu încălcarea legii şi cu efecte semnificative asupra resurselor de apă ori asupra celorlalţi utilizatori. Apa este o resursă naturală limitată şi un bun de interes public. România se confruntă tot mai frecvent cu perioade de secetă hidrologică, iar efectele schimbărilor climatice sunt resimţite inclusiv prin reducerea disponibilităţii resurselor de apă în numeroase bazine hidrografice. Din acest motiv, administrarea responsabilă a resurselor de apă şi combaterea exploatărilor ilegale reprezintă obligaţii esenţiale ale autorităţilor statului pentru protejarea interesului public şi a drepturilor cetăţenilor”, precizează Administraţia Naţională „Apele Române”.

Editor : Liviu Cojan

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