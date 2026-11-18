Calea Victoriei înregistrează cea mai mare creştere a chiriilor din Europa, cu un avans de 29%, în ultimul an şi urcă pe locul 35 în topul celor mai scumpe artere comerciale din lume. Primele poziţii în clasament sunt ocupate de Upper Fifth Avenue din New York şi New Bond Street din Londra, unde chiriile trec de 1.700 euro/mp/lună.

„Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an un avans de 29%, reprezentând cea mai mare creştere din Europa şi a doua cea mai rapidă evoluţie dintre cele 50 de pieţe incluse în clasamentul global din cadrul ediţiei 2026 a raportului "Main Streets Across the World", realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield. Cu un nivel al chiriilor de 90 euro/mp/lună, în creştere de la 70 euro/mp/lună în 2025, Bucureştiul a urcat trei poziţii în clasamentul mondial, până pe locul 35, la egalitate cu Belgrad şi Mexico City", arată compania într-un comunicat citat de News.ro.

Această dinamică a fost susţinută de interesul brandurilor de lux pentru principala arteră comercială din România şi de creşterea fluxurilor de turişti, după cum se menţionează în raport.

Topul chiriilor

Datele din raport arată că, în regiunea Europei Centrale şi de Est, chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (180 euro/mp/lună) şi Varşovia (94 euro/mp/lună) se menţin peste nivelul din Bucureşti, în timp ce Calea Victoriei se situează la acelaşi nivel cu strada Kneza Mihaila din Belgrad (90 euro/mp/lună).

Valori mai scăzute se înregistrează în Zagreb (70 euro/mp/lună), Sofia (63 euro/mp/lună), Ljubljana (60 euro/mp/lună), Bratislava (45 euro/mp/lună), Vilnius (39 euro/mp/lună), Riga şi Tallinn (35 euro/mp/lună) sau Skopje (28 euro/mp/lună).

La vârful clasamentului global, Upper Fifth Avenue din New York a urcat două poziţii şi a redevenit cea mai scumpă arteră comercială din lume (pentru prima dată din 2023), după o creştere spectaculoasă a chiriilor de 35% în ultimul an, până la 2.083 euro/mp/lună.

Astfel, artera americană a devansat New Bond Street din Londra (1.720 euro/mp/lună) şi Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro/mp/lună), ambele înregistrând o stagnare a chiriilor în ultimele 12 luni, după creşterile puternice din anii anteriori.

Top 5 global este completat de Tsim Sha Tsui din Hong Kong (1.085 euro/mp/lună) şi Avenue des Champs-Élysées din Paris (1.043 euro/mp/lună).

Raportul analizează chiriile maxime din 147 de locaţii urbane de top din întreaga lume, multe dintre acestea fiind asociate sectorului de lux, şi include un index global care clasifică cea mai scumpă destinaţie din fiecare piaţă.

„La nivelul pieţelor analizate, chiriile s-au majorat în medie cu 3% faţă de anul anterior (în monedă locală), marcând o temperare faţă de avansul de 4,3% din 2025. Aproape jumătate (49%) dintre arterele monitorizate au înregistrat creşteri ale chiriilor, 32% au rămas stabile, iar 19% au consemnat scăderi", se precizează în raport.

În Europa, creşterea medie regională a fost de 2,9%, 42% dintre cele 57 de pieţe europene analizate raportând majorări.

Editor : M.B.