Mai mulți studenți ai Academiei de Studii Economice reclamă că în una dintre clădirile instituției ar fi apărut ploșnițe. Imagini cu insecte pe bănci sau canapele au fost trimise pe adresa de email a redacției.

Conform celor care au semnalat situația, ploșnițele și-ar fi făcut apariția pe mobilierul de pe holurile clădirii situate pe Calea Dorobanți, iar informații despre situație au ajuns și la conducerea ASE.

În replică, decanul Academiei de Studii Economice a transmis că au fost verificate holurile și mobilierul din imobilul respectiv și că nu au fost identificate ploșnițe și nici alte indicii care să confirme existența unei infestări.

De asemenea, din motive de precauție, mobilierul respectiv a fost izolat și nu va mai fi folosit, a transmis conducerea ASE.

În același timp, și mobilierul din celelalte clădiri ale universității va fi retras. ASE anunță că au fost și vor mai fi efectuate dezinsecții în toate imobilele.

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Editor : A.M.G.