Studiu despre dezinformare: unu din cinci rapoarte trimise către platformele sociale este ignorat de acestea

Foto: Profimedia
„Platformele nu se simt responsabile”

Una din cinci sesizări privind dezinformarea online depuse în 2025 a fost respinsă sau ignorată de platformele de socializare, a declarat institutul național de securitate cibernetică din Polonia.

NASK, un organism de cercetare în domeniul securității cibernetice și al internetului, a declarat într-un studiu publicat joi că a raportat 46.000 de conținuturi ca fiind dezinformare către platformele de socializare anul trecut.

Majoritatea conținuturilor raportate – 68% – au fost supuse unei forme de moderare, care poate include marcarea materialului ca fiind potențial manipulator, limitarea acoperirii sale sau suspendarea contului unui utilizator de socializare.

Însă doar 12% au fost eliminate în totalitate, iar pentru restul de 20% din rapoarte, platformele au respins cererile NASK sau nu au luat nicio măsură în termen de două săptămâni. Acest lucru înseamnă că peste 9.000 de informații potențial dăunătoare ar fi putut rămâne accesibile online.

„Platformele nu se simt responsabile”

Comentând raportul, ministrul afacerilor digitale Krzysztof Gawkowski a solicitat reguli mai stricte în ceea ce privește platformele online și a criticat decizia președintelui Karol Nawrocki de a veta legislația de punere în aplicare a Legii serviciilor digitale (DSA), o lege a UE menită să îmbunătățească siguranța utilizatorilor online, dar despre care dreapta din Polonia a afirmat că ar limita libertatea de exprimare.

„Atacurile asupra spațiului cibernetic polonez sunt în creștere. Astăzi, platformele decid ce conținut vor vedea polonezii. Dar platformele nu se simt responsabile, deoarece nu avem o lege care să impună această responsabilitate”, a spus Gawkowski.

NASK a declarat că materialele pe care le-a raportat platformelor acoperă o gamă largă de amenințări, de la dezinformare în domeniul sănătății la conținut pedofil și escrocherii cu investiții false.

Dezinformarea era răspândită și în jurul unor subiecte cu încărcătură politică, cum ar fi alegerile prezidențiale de anul trecut și incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez, cu narațiuni false menite adesea să inflameze tensiunile sociale.

Editor : Sebastian Eduard

