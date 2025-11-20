Live TV

Video Studiu: La nivel global, 1 din 3 femei a fost victima violenței fizice sau sexuale. România, printre țările cu cele mai alarmante date

Data publicării:
um pumn de barbat si o femeie pe fundal
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
„În România sunt prezente foarte multe prejudecăți despre victime”

Una din trei femei a trecut, la nivel global, printr-o formă de violență fizică sau sexuală, fie în familie, fie în afara unei relații în timpul vieții, arată un nou studiu al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Raportul se bazează pe date colectate în perioada 2000 – 2023 din 168 de țări, printre care și România.

Studiul face distincție între abuzul din partea unui partener intim și vătămarea din partea altcuiva - cum ar fi o rudă de sex masculin, o figură autoritară sau un străin. Cifrele sunt, însă, cel puțin îngrijorătoare.

La nivel global, 840 de milioane de femei au experimentat una sau ambele forme de violență, atât din partea partenerului sau din partea altcuiva în timpul vieții, iar 682 de milioane au trăit un abuz sexual din partea celui cu care aveau o relație.

Printre țările cu cele mai alarmante statistici se numără Fiji, unde peste 60% dintre femei au suferit abuzuri sexuale sau fizice din partea partenerului - cea mai mare rată la nivel global. Urmează Sudanul de Sud, cu 54% și Afganistan, cu puțin peste jumătate.

În Europa și America de Nord cifra ajunge la 22,2%, fiind vorba despre femei care au suferit violență fizică sau sexuală din partea unui partener intim cel puțin o dată în viață. 12% dintre femeile și fetele cu vârsta peste 15 ani au raportat că au suferit violență sexuală din partea unei alte persoane decât partenerul lor.

Cele mai mari estimări ale violenței din partea partenerului intim în Europa se găsesc în Ungaria, unde aproximativ 42% dintre femei au suferit abuzuri fizice sau sexuale din partea unui partener în timpul vieții. Ungaria se clasează, astfel, printre cele mai mari 20 de estimări la nivel global.

În România, aproape 35% dintre femei raportează că au suferit o formă de abuz, fie fizic, fie sexual, din partea partenerului lor, cel puțin o dată în viață.

„În România sunt prezente foarte multe prejudecăți despre victime”

Andreea Braga, de la Centrul FILIA, a spus, pentru Digi24, că aceste date sunt „o confirmare a faptului că violența împotriva femeilor este extrem de extinsă și tolerată în România”.

„Cine trece printr-o astfel de situație trebuie să înțeleagă că nu este vina ei și că poate apela la poliție pentru a solicita un ordin de protecție atunci când viața îi este pusă în pericol sau poate să se protejeze”, a mai afirmat ea.

Aceasta a mai adăugat: „Cred că este nevoie de educație pentru egalitate de gen în programa școlară, pentru a determina o schimbare structurală la nivelul nivelul societății, astfel încât viitoarele generații să afle cât mai devreme despre respect între parteneri, despre ce înseamnă o relație sănătoasă, despre egalitate, dar și despre diferitele forme de violență că să le recunoască și să știe unde pot cere ajutorul”.

„În România sunt prezente foarte multe prejudecăți despre victime, prejudecăți despre agresori. De multe ori, prima reacție a familiei, a comunității, chiar a societății, este să blamăm tot victimele, ca și când ar fi vinovate de ceea ce au trăit. Nu există scuză pentru violență. Nimeni nu are drepturi să lovească sau să rănească în orice mod un alt om”, a mai spus ea. 

„Pentru a schimba aceste mentalități avem nevoie și de fiecare dintre noi, adică fiecare cetățean care să discute din ce în ce mai des despre această problemă, care este încă considerată o problemă rușinoasă, o problemă închisă”, a mai precizat aceasta. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui...
vama albita 1
Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus...
vladimir putin si donald trump
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și...
Ultimele știri
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță despăgubiri de la fostul președinte
Finlanda ia în calcul cumpărarea de noi tancuri, deși a luat recent Leopard 2. Aceleași blindate ar fi fost propuse și României
Cornel Onilă, fost episcop condamnat pentru viol, încă o încercare de ieșire din închisoare: ÎCCJ judecă azi o contestație în anulare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fast Food
Alimentele ultra-procesate sunt asociate, practic, cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” (studiu)
Saia Ma'u Piukala
Utilizarea abuzivă a antibioticelor a declanșat o criză sanitară globală, avertizează OMS
ecuson politia romana
Violență domestică într-un sediu de Poliție din Arad. Un bărbat și-a trântit partenera la pământ în fața agenților
ID279114_INQUAM_Photos_George_Calin
Cătălin Predoiu: Polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție au obligația de prezenta imediat agresorul procurorului
ceapa
Cum tăiem ceapa fără să plângem? Trucul dezvăluit de oamenii de știință
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul FIFA, înaintea tragerii la sorți. Update
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
Pro FM
Legenda Selena, la 30 de ani de la moartea ei. Familia îi cinstește viața: "Găsea umor în orice. Nu s-a luat...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
(VIDEO) Miss Jamaica a căzut de pe scenă la Miss Universe