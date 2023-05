Guvernul american ar putea intra în incapacitate de plată a unor datorii încă de la 1 iunie, dacă Congresul nu votează pentru ridicarea plafonului datoriei, iar economiştii se tem că ţara va intra în recesiune. Din acest motiv, Joe Biden, şi-a anulat o importantă călătorie în Asia pentru discuţii în vederea evitării unei posibile situaţii catastrofale de incapacitate de plată a datoriilor. La rândul său, Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avertizat marţi că o neplată a datoriei guvernamentale ar lăsa probabil milioane de americani fără venituri, declanşând o posibilă recesiune care ar putea distruge multe locuri de muncă şi afaceri americane.

Un summit al liderilor Quad - Statele Unite, India, Australia şi Japonia - planificat pentru săptămâna viitoare la Sydney, a fost anulat după ce preşedintele american Joe Biden şi-a retras vizita, a anunţat, miercuri, premierul australian Anthony Albanese, adăugând că discuţiile ar putea continua în timp ce liderii vizitează Japonia, transmite News.ro.

Conform Reuters, întâlnirea i-ar fi adus pe Biden împreună cu Albanese, cu premierul indian Narendra Modi şi cu premierul japonez Kishida Fumio pe 24 mai pentru cel de-al treilea summit al liderilor în persoană din cadrul grupului informal de securitate.

De asemenea, preşedintele american urma să viziteze Papua Noua Guinee, într-o primă călătorie "istorică" pentru un preşedinte american în exerciţiu, în contextul în care Washingtonul se luptă cu Beijingul pentru influenţă în regiune. Pacificul de Sud a fost văzut ca o zonă retrasă din punct de vedere diplomatic după cel de-al Doilea Război Mondial, dar este o arenă din ce în ce mai importantă pentru ca puterile să concureze pentru influenţă comercială, politică şi militară.

Biden şi McCarthy speră să ajungă la un acord privind plafonul de îndatorare al SUA

În timp ce ameninţarea unui coşmar economic l-a determinat pe Joe Biden să nu se mai deplaseze în Asia, potrivit Reuters, președintele american şi președintele Camarei Reprezentanților, Kevin McCarthy, s-au apropiat marţi de un acord pentru a evita o iminentă intrare în incapacitate de plată a datoriei SUA.

Guvernul american ar putea intra în incapacitate de plată a unor datorii încă de la 1 iunie, dacă Congresul nu votează pentru ridicarea plafonului datoriei, iar economiştii se tem că ţara va intra în recesiune.

După o oră de discuţii, McCarthy a declarat că cele două părţi au rămas departe de un acord privind ridicarea plafonului de îndatorare, dar el a adăugat că "este posibil să se ajungă la un acord până la sfârşitul săptămânii" şi a apreciat că "nu este atât de dificil" să se ajungă la un acord, notează New York Times.

Democraţii nu au fost la fel de optimişti în privinţa unui termen rapid, dar Casa Albă a calificat întâlnirile drept "productive şi directe". "Mai este încă de lucru", a declarat Biden mai târziu, la un eveniment organizat la Casa Albă în onoarea evreilor americani. "Suntem pe calea cea bună pentru a ne asigura că America nu intră în incapacitate de plată", a ținut să precizeze președintele american.

Biden s-a întâlnit timp de aproximativ o oră cu McCarthy, cu liderul majorităţii din Senat, democratul Chuck Schumer, cu liderul republican din Senat, Mitch McConnell, şi cu liderul democrat din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, după ce consilierii lor se întâlniseră în weekend pentru a încerca să ajungă la un acord.

Republicanii au refuzat să voteze pentru ridicarea plafonului datoriei peste limita de 31.300 de miliarde de dolari dacă Biden şi democraţii săi nu sunt de acord cu reduceri de cheltuieli în bugetul federal. Cu toate acestea, McConnell a declarat după întâlnire: "Ştim că nu vom intra în incapacitate de plată".

Biden este "optimist că există o cale către un acord bugetar responsabil şi bipartizan dacă ambele părţi negociază cu bună-credinţă şi recunosc că niciuna dintre părţi nu va obţine tot ce îşi doreşte", a declarat Casa Albă. Biden s-a declarat însă dezamăgit de faptul că republicanii nu vor să ia în considerare modalităţi de creştere a veniturilor.

Creşterea taxelor pentru cei bogaţi şi pentru companii pentru a ajuta la plata programelor pentru alţi americani este o parte esenţială a bugetului lui Biden pentru 2024.

"Avem mult de lucru într-un timp scurt", a declarat McCarthy reporterilor, precizând că şedinţa avută marţi în Biroul Oval a pregătit terenul pentru viitoarele discuţii. "Putem ridica plafonul datoriei dacă limităm ceea ce vom cheltui în viitor", a declarat McCarthy reporterilor.

În 2011, o confruntare similară între Casa Albă şi Congres cu privire la limita de îndatorare a dus la o retrogradare istorică a ratingului de credit al SUA, ceea ce a provocat o vânzare a acţiunilor şi a dus la creşterea costurilor de împrumut ale guvernului.

Blocajul actual a agitat investitorii, ducând costul asigurării expunerii la datoria publică americană la niveluri record. Un sondaj Reuters/Ipsos publicat luni a arătat că trei sferturi dintre americani se tem că o incapacitate de plată ar avea un impact puternic asupra familiilor lor.

Yellen: O neplată a datoriilor SUA ar putea declanşa o recesiune care ar distruge numeroase locuri de muncă şi afaceri

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avertizat marţi că o neplată a datoriei guvernamentale ar lăsa probabil milioane de americani fără venituri, declanşând o posibilă recesiune care ar putea distruge multe locuri de muncă şi afaceri americane.

Yellen a spus la o adunare a bancherilor comunitari că criza economică şi financiară fără precedent va fi exacerbată de posibile perturbări ale operaţiunilor guvernului federal, inclusiv controlul traficului aerian, aplicarea legii, securitatea frontierelor şi apărarea naţională şi sistemele de telecomunicaţii.

Criza financiară care ar însoţi-o ar putea multiplica severitatea recesiunii, a spus ea în remarcile pregătite pentru eveniment, adăugând: ”Este foarte posibil să vedem că o serie de pieţe financiare se prăbuşesc - cu panică la nivel mondial care ar declanşează apeluri în marjă, panică şi vânzări de urgenţă".

Yellen a declarat luni Congresului că Trezoreria se aşteaptă să poată plăti facturile guvernului SUA doar până la 1 iunie, fără o creştere a limitei datoriilor, exercitând presiuni asupra republicanilor din Congres şi Casei Albe, pentru a ajunge la un acord în zilele următoare.

Eşecul de a ajunge la un acord ar avea consecinţe economice şi financiare grave, a spus ea. ”Economia noastră s-ar afla dintr-o dată într-o furtună economică şi financiară fără precedent”, a mai precizat Yellen, adăugând că 66 de milioane de beneficiari ai asigurărilor sociale şi milioane de veterani şi familii de militari vor rămâne probabil neplătiţi.

”Şocul rezultat asupra veniturilor ar putea duce la o recesiune care ar distruge multe locuri de muncă şi afaceri americane”, a adăugat Secretarul Trezoreriei SUA.

Yellen a spus că blocajul cu privire la limita datoriei federale conduce deja la creşterea costurilor de împrumut şi amplifică povara datoriei ţării şi a îndemnat Congresul să evite ”politica celui de-al 11-lea ceas” folosită în privinţa plafonului datoriei în 2011, care a dus la prima retrogradare a ratingului de credit al SUA efectuată vreodată.

”Timpul se scurge. În fiecare zi în care Congresul nu acţionează, întâmpinăm costuri economice crescute care ar putea încetini economia SUA. Economia SUA atârnă în balanţă. Şi mijloacele de trai a milioane de americani. Nu există timp de pierdut. Congresul ar trebui să abordeze limita datoriei cât mai curând posibil”, a spus Yellen în declaraţii adresate la reuniunea Independent Community Bankers of America.

SUA pot evita intrarea în incapacitate de plată a datoriilor dacă Trezoreria va depăşi criza de numerar din iunie

La finalul săptămânii trecute, Biroul pentru buget al Congresului american a declarat că veniturile fiscale şi măsurile de urgenţă după 15 iunie ”vor permite, probabil, guvernului să continue operaţiunile de finanţare până la sfârşitul lunii iulie”.

CNBC a transmis că îndrumările actualizate au reiterat, de altfel, incertitudinea anterioară a CBO (o agenţie federală nepartizană care furnizează Congresului date bugetare şi economice obiective, de obicei pentru a informa legislativul - n.red.) cu privire la plafonul datoriei în primele câteva săptămâni din iunie. Chiar dacă veniturile fiscale de la jumătatea lunii iunie ar putea reduce presiunea asupra Trezoreriei până în iulie, există încă riscul de neplată în primele câteva săptămâni din iunie.

”Dacă limita datoriei rămâne neschimbată, există un risc semnificativ ca, la un moment dat, în primele două săptămâni din iunie, guvernul să nu-şi mai poată plăti toate obligaţiile. Această incertitudine există deoarece momentul şi cantitatea colectării veniturilor şi a cheltuielilor în săptămânile intermediare ar putea diferi de proiecţiile CBO”, se arată în raport.

CBO a emis, de asemenea, o proiecţie actualizată a deficitului bugetar federal pentru 2023, ridicându-l la 1.5 miliarde de dolari. Biroul a avertizat că există încă ”o mare incertitudine” în jurul cifrei deficitului, în parte din cauza unei hotărâri aşteptate a Curţii Supreme cu privire la planul de iertare a împrumuturilor pentru studenţi al preşedintelui Joe Biden.

Experţii juridici au declarat pentru CNBC că cea mai înaltă instanţă a naţiunii va anula probabil planul de ştergere a datoriilor, de 400 de miliarde de dolari, având în vedere majoritatea conservatoare a instanţei.

Ce scenarii sunt luat în calcul în cazul crizei datoriei SUA

„Manualul de criză” Asociația Piețelor Financiare și a Industriei Valorilor Mobiliare (The Securities Industry and Financial Markets Association - SIFMA) din SUA a redactat un „manual” despre modul în care acționarii de pe piața titlurilor de stat trebuie să comunice înainte și în momentul în care se declanșează o astfel de criză.

Conform Reuters, SIFMA a luat în considerare mai multe scenarii. Cel mai probabil este cel în care Trezoreria SUA va trage de timp și va întârzia plățile către deținătorii de titluri de stat. Acest lucru va permite pieței să continue să funcționeze, chiar dacă pentru aceste întârzieri nu vor fi plătite dobânzi suplimentare.

În cel mai rău scenariu, Trezoreria nu va mai putea face niciun fel de plăți și nu va prelungi nici scadența împrumuturilor publice. Titlurile neplătite nu vor mai putea fi tranzacționate și nici transferate.

Atât Statele Unite, cât și restul lumii, ar putea intra într-o criză financiară care va destabiliza piețele din toată lumea și va lăsa milioane de americani fără joburi.

Republicanii plănuiesc să se folosească de limita de împrumut pentru a-și atinge propriile lor obiective strategice – reduceri semnificative ale cheltuielilor pentru diverse programe, precum cel al asigurărilor de sănătate și sociale.

O intrare în incapacitate de plată ar putea provoca un declin puternic al dolarului ameri­can, cauzând fluctuaţii haotice ale cursurilor de schimb şi împingând pu­ternic în sus preţurile petrolului şi altor materii prime.

Inflaţia la nivel mondial ar putea creşte din nou, iar blocajele de la nivelul lanţurilor de aprovizionare s-ar putea amplifica din cauza lipsei de încredere în sistemul financiar. Potrivit CNN, Statele Unite nu sunt singura ţară care impune o limită asupra sumei de bani pe care guvernul o poate împrumuta, însă este singura care este în mod regulat împinsă în pragul unei crize politice şi economice din cauza limitei respective.

În afară de SUA, singura economie avansată care îşi limitează împrumuturile în termeni absoluţi este Danemarca, însă în această ţară plafonul este în mod intenţionat setat suficient de sus pentru a se evite drame politice ca cea actuală din Washington.

Limita a fost majorată în Danemarca doar o dată, fiind aproximativ dublată în 2010 pentru ca ţara să poată face faţă impactului crizei financiare din 2008. Însă majorarea nu a fost necesară până la urmă, împrumuturile menţinându-se cu mult sub limită.

Citește și: Panică pe Wall Street: SUA riscă să intre în incapacitate de plată

Editor : Marco Badea