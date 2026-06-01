Suedia îi îndeamnă pe părinţi să renunţe la utilizarea telefoanelor mobile în prezenţa copiilor lor

Părinţii din Suedia au fost îndemnaţi luni de agenţia de sănătate publică din această ţară să-şi lase telefoanele deoparte atunci când petrec timp alături de copiii lor, informează AFP.

„Puneţi telefonul deoparte atunci când sunteţi cu copilul dumneavoastră. Folosiţi-l doar atunci când este strict necesar sau când îl utilizaţi împreună”, a transmis agenţia sanitară suedeză într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.

Ea i-a încurajat, de asemenea, pe părinţi să adopte „obiceiuri sănătoase în ceea ce priveşte utilizarea dispozitivelor cu ecrane”, adăugând că acestea ar influenţa obiceiurile copiilor lor.

Noile recomandări se bazează pe cercetări care arată că folosirea dispozitivelor cu ecrane de către părinţi poate afecta interacţiunile acestora cu copiii lor, iar copiii ai căror părinţi folosesc intens telefonul sunt mai predispuşi să adopte aceleaşi obiceiuri.

De asemenea, agenţia suedeză le-a sugerat părinţilor să creeze "zone fără ecrane" în locuinţele lor, mai ales în dormitoare sau în jurul meselor din bucătărie, în timp ce membrii familiilor mănâncă împreună.

„Copiii nu sunt influenţaţi doar de ceea ce spun adulţii, ci şi de ceea ce fac aceştia. De aceea, micile schimbări din viaţa de zi cu zi pot avea un efect atât asupra interacţiunilor de astăzi, cât şi asupra obiceiurilor pe care copiii le vor dezvolta în timp”, a subliniat Helena Frielingsdorf, medic psihiatru care lucrează în cadrul agenţiei sanitare suedeze.

Ţara scandinavă a încercat în ultimii ani să reducă timpul petrecut de copii pe telefoanele lor mobile. În ianuarie, Guvernul Suediei şi-a anunţat intenţia de a interzice telefoanele mobile în şcoli până la sfârşitul ciclului gimnazial local, adică pentru toţi tinerii cu vârste de până la 15 sau 16 ani.

