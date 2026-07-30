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Bebeluș rămas blocat într-o maşină în Piteşti, salvat de poliţiştii locali

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barbat care deschide o usa blocata la masina
Intervenție promptă a polițiștilor locali pe Bulevardul Republicii din Pitești pentru deblocarea unui autoturism cu un sugar în interior. Foto: Primăria Pitești
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Un sugar care a rămas blocat într-o maşină din Piteşti a fost salvat, joi, de poliţiştii locali. Părinţii şi fraţii copilului ieşiseră pentru a cumpăra ceva de la un restaurant şi, din cauza unei defecţiuni, portierele s-au blocat. În 11 minute de când echipajul a fost alertat, copilul a fost scos şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Astăzi, 30.07.2026, poliţiştii locali piteşteni din cadrul Serviciului Intervenţie la Evenimente au acţionat prompt, în jurul orei 18:00, pe Bulevardul Republicii, în zona restaurantului McDonald’s, pentru a salva un sugar rămas blocat într-un autoturism. În timpul unei patrule de rutină, poliţiştii locali au fost abordaţi de un cetăţean aflat într-o situaţie disperată. Acesta le-a relatat că a coborât împreună cu soţia şi ceilalţi doi copii ai familiei pentru a cumpăra ceva de la restaurant, în timp ce al treilea copil, un sugar, a rămas în autoturism”, a transmis, joi, Primăria Piteşti.

Din cauza unei defecţiuni tehnice, portierele s-au blocat automat, iar accesul la copil nu a mai fost posibil.

„Conştienţi de pericolul pe care îl reprezintă temperaturile ridicate şi de riscurile la care este expus un copil rămas într-un autoturism închis, poliţiştii locali au solicitat imediat sprijinul unei persoane specializate în deblocarea autoturismelor, care a ajuns în cel mai scurt timp la faţa locului. Datorită intervenţiei rapide şi profesioniste, autoturismul a fost deblocat în aproximativ 11 minute, iar sugarul a fost scos în siguranţă”, a mai transmis sursa citată.

Copilul nu a suferit niciun fel de probleme de sănătate.

„Poliţia Locală Piteşti le reaminteşte cetăţenilor să nu lase niciodată copiii nesupravegheaţi în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, mai ales în sezonul cald, când temperatura din interiorul unui vehicul poate creşte rapid şi poate pune viaţa celor mici în pericol”, avertizează Primăria.

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Editor : Liviu Cojan

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