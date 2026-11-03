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Video Surpare de terasament pe calea ferată, între Eforie Nord și Eforie Sud. Circulația trenurilor a fost suspendată

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tren pesa in gara de nord
Rame electrice PESA. Foto: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
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Circulația feroviară a fost închisă temporar marți dimineață între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după surparea terasamentului căii ferate. Un tren Regio care se afla pe sectorul respectiv va fi retras în stația Eforie Nord, iar CFR organizează transbordarea călătorilor între Constanța și Mangalia.

„Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. informează că, începând cu ora 07:00, circulația feroviară a fost închisă temporar între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, ca urmare a surpării terasamentului căii ferate, la km feroviar 241+590. Măsura a fost dispusă din motive de siguranță, pentru a permite evaluarea situației și stabilirea lucrărilor necesare remedierii”, a transmis CFR SA.

Trenul Regio 8381, operat de CFR Călători, care se afla pe sectorul respectiv în momentul închiderii circulației, urmează să fie retras în stația Eforie Nord.

Pentru a asigura continuitatea transportului de călători, CFR organizează transbordarea pasagerilor între stațiile Constanța și Mangalia.

„Personalul de specialitate al SRCF Constanța monitorizează situația și evaluează starea infrastructurii, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea terasamentului afectat”, precizează compania.

Reluarea circulației feroviare va avea loc după finalizarea intervențiilor și verificarea îndeplinirii condițiilor de siguranță.

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Editor : C.A.

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