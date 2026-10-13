Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a produs un accident. A ieșit pozitiv și la DrugTest

Inițial, polițiștii au fost sesizați de producerea unui accident rutier ce a avut loc pe raza unei localități din județul Teleorman. În momentul în care au ajuns la fața locului, au stabilit că actorul, în vârstă de 49 de ani, a fost cel care a produs acest accident rutier, deoarece nu a păstrat distanța față de un autoturism care se afla în fața lui.
Însă, după ce s-au făcut verificări, a fost stabilit faptul că șoferul nu avea permis de conducere, deoarece acesta era suspendat.
A fost testat cu etilotestul, rezultatul a fost unul negativ. Însă, în momentul în care a fost testat pentru consumul de substanțe interzise, a ieșit pozitiv și a fost dus la spital pentru a i se recolta probe pentru a se stabili cu exactitate dacă acesta a consumat sau nu substanțe interzise.
De altfel, anterior acesta a mai fost depistat în trafic de polițiști și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise.
Acum s-a luat decizia ca Toma Cuzin să fie reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața instanței, care va decide ce măsuri vor fi luate împotriva sa.