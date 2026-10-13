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Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a produs un accident. A ieșit pozitiv și la DrugTest

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Foto: Facebook/ Cuzin Toma
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Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a fost depistat pozitiv la DrugTest, potrivit surselor Digi24. El a fost implicat într-un accident în Teleorman.

Inițial, polițiștii au fost sesizați de producerea unui accident rutier ce a avut loc pe raza unei localități din județul Teleorman. În momentul în care au ajuns la fața locului, au stabilit că actorul, în vârstă de 49 de ani, a fost cel care a produs acest accident rutier, deoarece nu a păstrat distanța față de un autoturism care se afla în fața lui.

Însă, după ce s-au făcut verificări, a fost stabilit faptul că șoferul nu avea permis de conducere, deoarece acesta era suspendat.

A fost testat cu etilotestul, rezultatul a fost unul negativ. Însă, în momentul în care a fost testat pentru consumul de substanțe interzise, a ieșit pozitiv și a fost dus la spital pentru a i se recolta probe pentru a se stabili cu exactitate dacă acesta a consumat sau nu substanțe interzise.

De altfel, anterior acesta a mai fost depistat în trafic de polițiști și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise.

Acum s-a luat decizia ca Toma Cuzin să fie reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața instanței, care va decide ce măsuri vor fi luate împotriva sa.

 

Editor : M.B.

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