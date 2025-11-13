Live TV

Video Dani Mocanu a fost lăsat acasă de justiția italiană. Manelistul va sta în arest la domiciliu alături de fratele său (surse)

dani mocanu facebook
Sursa foto: Dani Mocanu/Facebook

Celebrul manelist Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu. Conform surselor Digi24, tatăl manelistului ar deține o casă în Italia. 

Amintim, au apărut informații noi despre traseul lui Dani Mocanu în Italia, după ce manelistul român a fugit din țară pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

Potrivit poliției din Brescia, acesta și fratele său, Ionuț Mocanu, s-au aflat luni bune într-una dintre cele mai exclusiviste zone turistice ale Italiei, pe malul Lacului Garda, înainte de a încerca să dispară în sudul țării, lângă Napoli.

Conform poliției din Brescia, cei doi frați au locuit în Dezenzano del Garda, o localitate renumită pentru resorturile de lux și plajele sale. Zona, situată în sudul Lacului Garda, este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din nordul Italiei.

Polițiștii italieni ar fi aflat inițial locația exactă a lui Dani Mocanu și au mers la apartamentul unde acesta s-ar fi cazat. Însă, atunci când au ajuns acolo, cei doi dispăruseră. Potrivit anchetatorilor, frații Mocanu au realizat că sunt urmăriți și au fugit în grabă înainte ca poliția să ajungă la fața locului. De aici, căutările au fost extinse la nivelul întregii Italii.

După mai multe zile de căutări, Dani și Ionuț Mocanu au fost găsiți în sudul Italiei, în localitatea Caivano, de lângă Napoli, o zonă liniștită, cu aproximativ 1.500 de locuitori. Acolo, cei doi se ascundeau în speranța că vor scăpa de arestarea iminentă.

În momentul reținerii, polițiștii italieni au transmis că frații Mocanu au fost cooperanți, însă acum se află în custodia autorităților din Napoli, unde așteaptă decizia judecătorilor cu privire la extrădare. Dar statul român nu are deloc o misiune ușoară.

În ultimii ani, instanțele italiene au respins mai multe cereri de extrădare venite din România, în cazuri celebre precum Alina Bica, Ionel Arsene și Marius Iorgulescu. Unul dintre argumentele invocate frecvent de judecătorii italieni este cel legat de condițiile din închisorile românești, considerate necorespunzătoare standardelor europene. Această jurisprudență ar putea complica și situația lui Dani Mocanu.

