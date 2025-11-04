Live TV

Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi încercat să împiedice statul să recupereze 400 de milioane de euro

Au apărut noi date din dosarul de evaziune fiscală și delapidare care îi vizează pe miliardarii Micula. Surse Digi24 spun că cei doi frați nu sunt în țară, așa că deocamdată nu pot da explicații pentru acuzațiile care îi vizează. Procurorii spun că ar fi transferat bunurile din firmele pe care le au către societăți pe care tot ei le controlează din umbră, ca să împiedice statul român să recupereze un prejudiciu de 400 de milioane de euro. De cealaltă parte, frații Micula susțin că încă se luptă în instanțele internaționale împotriva statului român, iar tranzacțiile investigate de parchet au fost reale și evaluate corect, ceea ce intenționează să dovedească în anchetă.

Procurorii au ridicat mai multe documente și dispozitive de stocare de la mai multe societăți comerciale. Pe de o parte sunt firme controlate în acte de frații miliardari prin grupul European Food and Drinks. Pe de altă parte, sunt companii unde aceștia ar fi transferat terenuri, construcţii, echipamente de producţie și instalaţii tehnice. Șapte societăți pe care tot ei le-ar fi condus, din umbră. În total, active în valoare de 32 de milioane de euro. Totul în perioada 2018 – 2024, în timp ce statul român încă se judeca cu miliardarii cu privire la despăgubirile în valoare de 400 de milioane de euro, pe care frații Micula le-ar fi primit în mod ilegal.

Anchetatorii vorbesc și despre modul în care miliardarii Micula ar fi făcut transferurile astfel încât să dea aparența de legalitate. Mai precis, persoanele juridice la care au ajuns într-un final bunurile au invocat mai multe creanțe împotriva afaceriștilor. Procurorii au suspiciuni că, de fapt, relaţiile comerciale invocate și supraevaluate nu ar fi fost reale, ci doar un pretext pentru ca activele să fie vândute. Ei ar fi pus la cale o serie de acţiuni ilegale prin care ar fi încercat salvarea activelor grupului de firme. De aici și suspiciunile de delapidare și evaziune fiscală.

Ar fi făcut asta conștienți de faptul că ANAF va încerca, mai devreme sau mai târziu, recuperarea celor 400 de milioane de euro. De altfel, mai multe procese se derulează pe rolul instanțelor din România, iar în altele există inclusiv decizii date de Instanța Supremă de păstrare a măsurilor asiguratorii asupra grupului deținut de Ioan și Viorel Micula.

ICCJ a dat câştig de cauzǎ ANAF, privind acțiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanța supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale și justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului și de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană, se arată într-un comunicat al Fiscului.

Procesele fraților Micula cu statul român au început după o decizie a Guvernului din 2005, în contextul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană. Statul Român a abrogat o schemă națională de stimulente fiscale în favoarea investitorilor în regiuni defavorizate. Cei doi au susținut că European Drinks a avut de suferit financiar după ce Guvernul a eliminat acele facilitățile fiscale. Au invocat și un acord de garantare a investițiilor reciproce semnat între România și Suedia, miliardarii având și cetățenie suedeză și au dat statul în judecată la Curtea de Arbitraj a Băncii Mondiale cu sediul la Washington. Inițial, au avut câștig de cauză. Apoi, instanțele europene au decis că acele despăgubiri au fost acordate în mod ilegal și trebuie recuperate de statul român.

