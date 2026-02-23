Surse: Proiectul care prevedea că șoferii care nu-și plătesc amenzile rămân fără permis a fost retras

Suspendarea permiselor de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenzile primite în trafic nu va deveni realitate, spun surse Digi 24. Proiectul a fost retras deoarece prevederea ar fi fost neconstituțională.

Proiectul care prevede că șoferii rămân fără permis de conducere dacă nu își plătesc amenzile rutiere a fost retras, în urma ședinței de azi a coaliției. Conform informațiilor Digi 24, decizia ar fi fost luată după ce proiectul de lege ar fi primit aviz negativ din partea Ministerului Justiției, spun sursele.

Proiectul era pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării și lua în considerare posibilitatea ca șoferii care nu își achită sancțiunile rutiere într-un termen de 90 de zile să rămână pietoni. Neplata amenzii ar fi dus automat la suspendarea permisului de conducere, fapt ce i-a nemulțumit mai mulți șoferi din România.

Atunci când s-a făcut publică ideea, autoritățile menționau rata scăzută de colectare a amenzilor, iar măsura i-ar fi făcut pe șoferi să nu ignore amenzile polițiștilor, ca să nu rămână fără permis.

Editor : M.B.