Live TV

Surse: Proiectul care prevedea că șoferii care nu-și plătesc amenzile rămân fără permis a fost retras

Data publicării:
politist
Polițist de la Brigada Rutieră. FOTO: Politia Română

Suspendarea permiselor de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenzile primite în trafic nu va deveni realitate, spun surse Digi 24. Proiectul a fost retras deoarece prevederea ar fi fost neconstituțională.

Proiectul care prevede că șoferii rămân fără permis de conducere dacă nu își plătesc amenzile rutiere a fost retras, în urma ședinței de azi a coaliției. Conform informațiilor Digi 24, decizia ar fi fost luată după ce proiectul de lege ar fi primit aviz negativ din partea Ministerului Justiției, spun sursele.

Proiectul era pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării și lua în considerare posibilitatea ca șoferii care nu își achită sancțiunile rutiere într-un termen de 90 de zile să rămână pietoni. Neplata amenzii ar fi dus automat la suspendarea permisului de conducere, fapt ce i-a nemulțumit mai mulți șoferi din România.

Atunci când s-a făcut publică ideea, autoritățile menționau rata scăzută de colectare a amenzilor, iar măsura i-ar fi făcut pe șoferi să nu ignore amenzile polițiștilor, ca să nu rămână fără permis.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
liderii coalitie
Coaliția a bătut palma pe tăierile din administrație și relansarea economică. Modificări și în privința taxelor. Ce măsuri au decis
mihai fifor
PSD îl atacă pe premier chiar în timpul ședinței pe buget a Coaliției. Fifor: Reforma lui „Ilie Sărăcie” s-a transformat într-o povară
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz reclamă o „comunicare execrabilă” a Guvernului pe tema taxelor locale
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Dominic Fritz e nemulțumit de viteza și „profunzimea” reformelor Coaliției: „PSD a jucat un rol foarte interesant”
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT003_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială” pentru liberali: „Nu toți sunt convinși, eu sunt”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
alexandru nazare la guvern
Dobânzile la împrumuturile statului în lei pe termen lung au coborât...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Ultimele știri
Foștii soți pot alege ce nume vor după divorț, fără acordul celuilalt. Senatul a adoptat proiectul USR
Călin Georgescu: „Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic”
Consilierul lui Trump: Crimele împotriva umanității comise de Rusia nu pot fi ignorate în cadrul negocierilor diplomatice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de...
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”