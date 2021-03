Protestul de la metrou se suspendă. Metrorex reia circulația de mâine

Protestul de la metrou se suspendă, însă circulația trenurilor se va relua sâmbătă dimineață. În urma discuțiilor, s-a ajuns la un consens, urmând să se continue negocierile pe doleanțele sindicaliștilor.

Pe perioada negocierilor se suspendă acțiunile disciplinare care îi vizează pe sindicaliști.

"Protestul se va suspenda. Am stabilit un calendar al negocierilor pentru săptămâna viitoare, au venit cu niște revendicări, le vom discuta. Suntem deschiși dialogului, nu vom începe nicio acțiune administrativă împotriva celor care au participat pe toată perioada negocierilor", a declarat, la ieșirea de la discuții, Ștefan Paraschiv, directorul Metrorex.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a confirmat, la finalul întâlnirii avute cu conducerea Metrorex și sindicaliștii, că de sâmbătă dimineața oamenii vor putea circula din nou cu metroul.

„De mâine dimineață, având în vedere că tehnic înțeleg că este nevoie de restabilirea circuitelor, se va relua circulația. Înțeleg că tehnic nu este posibil (în seara aceasta-n.r.). Mâine dimineață oamenii vor circula cu metroul”, a spus Alin Stoica.

Acesta a precizat că nu este implicat în negocierile viitoare dintre conducerea Metrorex și sindicaliști.

„Interesul meu era să dăm drumul la circulație pentru metrou și pentru asta am convocat discuția. Eu am mijlocit întâlnirea, am convocat ambele părți și lucrurile s-au rezolvat”, a mai spus prefectul.

Protestul spontan de la metrou a afectat traficul din Capitală

Protestul spontan la metrou, care a început încă de vineri dimineață, a afectat traficul din Capitală. Peste 250.000 de călători din Capitală au rămas fără transport, după ce sindicaliştii din Metrorex au decis să intre în grevă. Oamenii au fost nevoiți să se întrepte spre alte mijloace de transport în comun de la suprafață. Autoritățile au anunțat că au suplimentat numărul autobuzelor.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus vineri că protestul este unul ilegal.„Legea este lege pentru toți. În condițiile în care îți asumi să declanșezi să provoci un protest, fie el și spontan, trebuie să știi că în stare de alertă acest lucrru este ilegal. Când declanșezi un conflict de muncă în ceea ce privește transportul public cu metroul, trebuie să știi că ai obligația legală să asiguri minim o treime din transport. Din păcate, aceste lucruri au fost desconsiderate, iar în consecință vor suporta prevederile legale în vigoare. Înțeleg că există o solicitare Metrorex care a ajuns la noi și am trimis-o de urgență la DIICOT. (...) A venit o plângere din partea Metrorex în care îi acuză pe cei care participă la acest protest de sabotaj, de terorism”, a declarat ministrul de Interne.

Ministrul Transporturilor, prima reacție despre greva de la metrou

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a reacționat după greva spontană declanșată vineri dimineață de sindicaliștii de la metrou, protest care a dus la blocarea Capitalei. Ministrul a început declarațiile cerându-le scuze bucureștenilor pentru „cei 20 de miniștri care au lăsat un buboi la metrou” în ultimii ani, pentru ca mai apoi să reia acuzațiile de adresa „mafiei” conduse de liderul de sindicat Ion Rădoi, în fața căreia statul „nu va ceda niciun milimetru”. El le-a cerut autorităților de ordine publică să intervină pentru a restabili circulația metroului.

„Le cer scuze bucureștenilor pentru că au fost obligați să treacă prin acest eveniment. Le cer scuze și pentru cei 20 de miniștri care au lăsat un buboi la metrou, o mafie. Câtă vreme sunt eu aici vă asigur că statul nu va ceda niciun milimetru in fața mafiei. Despre asta este vorba, o grupare care se comportă în stil mafiot”, a declarat ministrul Transporturilor.

