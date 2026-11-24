Rectificarea bugetară e în pericol în acest moment. Potrivit surselor Digi24, Guvernul așteaptă un răspuns de la Bruxelles ca să știe pe câți bani se bazează. Dacă nu primește răspunsul în timp util, nu poate să facă rectificarea.

Problema pleacă de la ultimele cereri din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru care România așteaptă în aceste zile răspunsul final din partea Comisiei Europene, concret, câți bani vom primi pe aceste cereri. Pentru că, așa cum spunea ministrul Fondurilor Europene în urmă cu câteva săptămâni, țara noastră, din cele 6,4 miliarde de euro, ar putea să primească doar jumătate sau chiar mai puțin — 3 miliarde de euro — pentru că au existat câteva probleme la capitolul ultimelor cereri, câteva jaloane pe care România nu le-a îndeplinit, una dintre ele fiind chiar adoptarea legii salarizării.

Dar au fost mai multe probleme. Este motivul pentru care surse din Ministerul Finanțelor spun că nu se va adopta această a doua rectificare bugetară până când nu vedem clar pe ce bani se pot baza, ce bani pot să le promită instituțiilor mai departe. Era cea mai importantă rectificare din acest an, pentru că, știm, prima s-a făcut pentru urgențe, pentru bani dați către spitale și pentru alte instituții care rămăseseră pe minus. Acum promiteau bani pentru restul instituțiilor care nu au primit în urmă cu o lună. Pretențiile se ridicau la peste 60 de miliarde de lei. Spunea inclusiv Alexandru Nazare acest lucru, care se declarase și surprins de întreaga sumă cerută. Bineînțeles, asta nu înseamnă că Ministerul Finanțelor a alocat toți banii.

Acum, însă, există inclusiv riscul să nu fie adoptată deloc această rectificare, în cazul în care răspunsul din partea Comisiei Europene nu vine până la finalul anului. Sigur, decizia este la premierul Luca Niculescu, dar sursele noastre din Ministerul Finanțelor spun că aceasta va fi propunerea înaintată de Finanțe: să nu facă rectificarea bugetară până când nu primim acest răspuns de la Bruxelles.