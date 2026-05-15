Suspiciune de hantavirus la Arad, după ce un pacient internat într-o unitate de psihiatrie din judeţul Bihor a prezentat simptome specifice infecţiei. Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis că situaţia este în curs de investigare, iar autorităţile sanitare au declanşat o anchetă epidemiologică atât în Arad, cât şi la Spitalul din Ştei, unde pacientul era internat din 2023.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte”, au transmis reprezentanţii INSP, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, probele biologice au fost recoltate şi transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.

„Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”, arată specialiştii INSP.

Direcţia de Sănătate Publică a declanşat o anchetă epidemiologică atât în Arad, cât şi la Spitalul din Ştei, relatează News.ro.

Hantavirusul a intrat recent în atenţia publică după focarul apărut la bordul unei nave aflate în Oceanul Atlantic, unde mai multe persoane s-au îmbolnăvit, iar trei oameni au murit.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a precizat că, în prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza focarului de infecţie cu hantavirus de la bordul navei din Atlantic este considerat foarte scăzut.

În România, în perioada 2023-2026, s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.

Specialiştii afirmă că infecţia se transmite în special prin expunerea la excrementele de rozătoare, prin inhalarea aerosolilor proveniţi din excremente uscate, prin inoculare conjunctivală, prin leziuni ale pielii sau prin muşcătura de rozătoare.

Citește și:

Editor : Ș.A.