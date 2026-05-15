Live TV

Video Suspiciune de hantavirus la Arad. Autorităţile au declanşat o anchetă epidemiologică. Ce spun medicii despre tulpina virusului

Data actualizării: Data publicării:
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Foto Getty Images

Suspiciune de hantavirus la Arad, după ce un pacient internat într-o unitate de psihiatrie din judeţul Bihor a prezentat simptome specifice infecţiei. Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis că situaţia este în curs de investigare, iar autorităţile sanitare au declanşat o anchetă epidemiologică atât în Arad, cât şi la Spitalul din Ştei, unde pacientul era internat din 2023.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte”, au transmis reprezentanţii INSP, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, probele biologice au fost recoltate şi transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.

„Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”, arată specialiştii INSP.

Direcţia de Sănătate Publică a declanşat o anchetă epidemiologică atât în Arad, cât şi la Spitalul din Ştei, relatează News.ro.

Hantavirusul a intrat recent în atenţia publică după focarul apărut la bordul unei nave aflate în Oceanul Atlantic, unde mai multe persoane s-au îmbolnăvit, iar trei oameni au murit.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a precizat că, în prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza focarului de infecţie cu hantavirus de la bordul navei din Atlantic este considerat foarte scăzut.

În România, în perioada 2023-2026, s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.

Specialiştii afirmă că infecţia se transmite în special prin expunerea la excrementele de rozătoare, prin inhalarea aerosolilor proveniţi din excremente uscate, prin inoculare conjunctivală, prin leziuni ale pielii sau prin muşcătura de rozătoare.

Citește și:

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
buletin de vot urna inquam octav ganea
2
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
xi jinping
4
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
5
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hantavirus MV hondius vas croaziera
Pasagerii australieni de pe vasul de croazieră afectat de hantavirus, aduși acasă și plasați în carantină
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cruise ship in the sea
1.700 de persoane izolate pe un vas de croazieră în Bordeaux, după ce s-a înregistrat un deces. Posibil focar de gastroenterită
vagoane-militare-pentru-NATO
O companie românească fabrică la Arad vagoane militare pentru NATO
The Five French Passengers of the MV Hondius Landed in France - Le Bourget
Macron cere o coordonare europeană puternică împotriva hantavirusului. Care este situația din Franța
Recomandările redacţiei
Trump Xi
Ce a câștigat și ce a pierdut Trump din summitul cu Xi. Cristian...
theodor stolojan in studioul digi24
Stolojan, după declarația lui Băsescu despre „liberalul 100%” care ar...
2026-05-14-2622
„E bătută în cap”. Discuții despre intervenții politice pentru un...
Martina Ornea
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților pentru organizarea unui concurs cu soluții privind Bulevardul Magheru
Șeful diplomației iraniene susține că SUA sunt dispuse să continue negocierile: „Procesul de mediere al Pakistanului nu a eşuat încă”
Bolojan, despre ce a găsit în „cămară”: Reactorul de la Doiceşti a consumat 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren şi hârtii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici...
Fanatik.ro
Mărturie tulburătoare a lui Gigi Becali: „Cel mai tare mi-e dor de bunica. Aș muri ca s-o revăd!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Fanii olteni l-au făcut praf pe Aurică Țicleanu și i-au bătut obrazul fostei glorii: „Ai uitat ce spuneai...
Adevărul
Eurovision și matematica scandalului: ce dezvăluie o analiza statistică despre votul „aranjat” din 2022
Playtech
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Filiera Horia Constantinescu din dosarul procurorilor corupți. Cum ar fi fost „grăbită” o anchetă, la cererea...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...