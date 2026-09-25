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Suspiciune de scarlatină la un elev de 15 ani din Iași. Avertismentul medicilor privind răspândirea în școli

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un pat pe holul unui spital modern
Foto: Profiimedia
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Un elev de 15 ani din Iași a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase cu simptome specifice scarlatinei și a fost internat, în timp ce medicii așteaptă rezultatele analizelor pentru confirmarea diagnosticului. Specialiștii avertizează că boala se răspândește foarte ușor în școli și recomandă izolarea pacienților, relatează News.ro.

Băiatul, elev la Colegiul Economic din Iași, a venit la spital însoțit de tatăl său, având febră, dureri și dificultăți la înghițire, dar prezenta și o erupție cutanată la nivelul trunchiului.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roșu, a precizat că, deocamdată, este vorba de suspiciune de scarlatină și că diagnosticul va fi confirmat sau nu în urma analizelor.

Florin Roșu a afirmat că scarlatina este o boală infecțioasă și contagioasă acută, provocată de o bacterie numită streptococ beta-hemolitic de grup A. Boala afectează în special copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani.

Bacteria se răspândește prin picăturile respiratorii eliminate în aer în timpul tusei, strănutului sau vorbirii. De asemenea, se poate transmite prin contact direct cu secrețiile nazale/faringiene ale unei persoane infectate sau prin atingerea unor obiecte contaminate, respectiv jucării, pahare sau bănci.

Medicul Florin Roșu avertizează că scarlatina se răspândește foarte ușor în școli, aglomerația din clase, interacțiunea dintre elevi și nerespectarea strictă a igienei mâinilor favorizând transmiterea rapidă a bacteriei.

„Simptomele principale la care părinții și elevii trebuie să fie extrem de atenți includ: febră mare, adesea peste 38,5-39°C, însoțită de frisoane, dureri severe în gât și dificultate la înghițire, gâtul fiind intens roșu. Erupția cutanată caracteristică apare la una sau două zile de la debut, inițial pe piept și gât, extinzându-se pe corp. Pielea devine roșie și are un aspect aspru la atingere”, a afirmat medicul Florin Roșu.

El susține că, în astfel de cazuri, se recomandă izolarea la domiciliu sau în spital, iar în colectivitatea respectivă se efectuează triajul epidemiologic.

Medicul ieșean a precizat că, dacă nu este tratată, scarlatina este contagioasă timp de două-trei săptămâni.

„În schimb, după începerea tratamentului antibiotic corect, pacientul nu mai este contagios după 24-48 de ore”, a adăugat medicul Florin Roșu.

Editor : Ș.A.

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