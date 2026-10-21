Suspiciune de toxiinfecție alimentară în Maramureș. Opt copii prezintă simptome, iar toate cele 60 de persoane sunt evaluate medical

Opt copii dintr-un grup de turiști au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară, miercuri, în localitatea Ocna Șugatag, județul Maramureș. Mai multe echipaje de intervenție au fost trimise la fața locului, unde sunt evaluate medical toate cele 60 de persoane din grup, respectiv 57 de copii și trei adulți, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș a fost solicitat să intervină miercuri, în localitatea Ocna Șugatag, după ce mai multe persoane dintr-un grup de turiști au acuzat stări de greață și vărsături, relatează News.ro.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Gheorghe Pop de Băsești» al județului Maramureș a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical în localitatea Ocna Șugatag, unde mai multe persoane dintr-un grup de turiști prezintă simptome de afecțiuni digestive (greață și vărsături)”, a transmis ISU Maramureș.

Potrivit primelor informații obținute de echipajele de intervenție, opt copii prezintă simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.

Aceștia fac parte dintr-un grup de turiști format din 57 de copii și trei adulți.

La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale, iar echipajele medicale au început evaluarea tuturor celor 60 de persoane, pentru a stabili starea de sănătate a acestora.

„Echipajele ajunse până în acest moment la fața locului au procedat la evaluarea medicală a tuturor persoanelor din grup”, au precizat reprezentanții ISU Maramureș.

Editor : Ș.A.