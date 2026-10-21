Live TV

Suspiciune de toxiinfecție alimentară în Maramureș. Opt copii prezintă simptome, iar toate cele 60 de persoane sunt evaluate medical

Data actualizării: Data publicării:
112 smurd inquam alexandru busca
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Opt copii dintr-un grup de turiști au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară, miercuri, în localitatea Ocna Șugatag, județul Maramureș. Mai multe echipaje de intervenție au fost trimise la fața locului, unde sunt evaluate medical toate cele 60 de persoane din grup, respectiv 57 de copii și trei adulți, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș a fost solicitat să intervină miercuri, în localitatea Ocna Șugatag, după ce mai multe persoane dintr-un grup de turiști au acuzat stări de greață și vărsături, relatează News.ro.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Gheorghe Pop de Băsești» al județului Maramureș a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical în localitatea Ocna Șugatag, unde mai multe persoane dintr-un grup de turiști prezintă simptome de afecțiuni digestive (greață și vărsături)”, a transmis ISU Maramureș.

Potrivit primelor informații obținute de echipajele de intervenție, opt copii prezintă simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.

Aceștia fac parte dintr-un grup de turiști format din 57 de copii și trei adulți.

La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale, iar echipajele medicale au început evaluarea tuturor celor 60 de persoane, pentru a stabili starea de sănătate a acestora.

„Echipajele ajunse până în acest moment la fața locului au procedat la evaluarea medicală a tuturor persoanelor din grup”, au precizat reprezentanții ISU Maramureș.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
profgaze rusia europa vladimir putin
3
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
4
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
US dollars
5
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Digi Sport
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aplicatii telefon retele sociale platforme facebook youtube twitter
Norvegia pregătește noi interdicții pentru copiii sub 16 ani: Jocurile online și aplicațiile de mesagerie, pe lângă rețelele sociale
dovleci uriasi
Recoltă impresionantă de dovleci gigantici într-un sat din Maramureș. Unii cântăresc și 200 de kilograme: „Sunt speciali”
ambulanta
Angajat al Direcţiei Silvice Maramureş, găsit mort, cu răni grave, într-un complex de vânătoare. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Membrii comunității își exprimă durerea în cadrul unei veghe la lumina lumânărilor organizată în Drake Park , Oregon.
Un adolescent de 16 ani a ucis trei copii și un profesor la o școală din SUA
copii tablete telefoane gettyimages
Grecia va interzice de la 1 ianuarie accesul tinerilor sub 15 ani la social media
Recomandările redacţiei
drona ruseasca profimedia
Dronă prăbușită în județul Buzău. Un localnic a sunat la 112, iar...
Luca Niculescu
Prima reacție a noului premier după atacul din școala din Bistrița...
profimedia-1121023128
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de...
dominic fritz ilie bolojan profimedia
Ilie Bolojan ia în calcul o alianță de dreapta pentru alegerile din...
Ultimele știri
„Hansel și Gretel” din Tirol: doi frați, abandonați de părinți la 2.300 de metri altitudine. Salvamontiștii i-au găsit în hipotermie
Dominic Fritz: Mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți. Pot să înțeleg această dezamăgire
Gyorgy Matolcsy, fostul șef al băncii centrale a Ungariei, a fost reținut în cadrul unei anchete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, ca o rază de soare într-o rochie galbenă spectaculoasă. Prințesa a purtat și tiara preferată...
Cancan
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Fanatik.ro
Motivul ascuns pentru care Becali l-a adus pe Reghecampf la FCSB! Dezvăluirile lui Beldie: „Să calce în...
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Copilărie spartană pentru „Golden Boy” Alex Stoian. Părinții vedetei de la FCSB l-au pregătit pentru marea...
Adevărul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Regretele lui Sylvester Stallone. „Aş putea petrece o jumătate de oră descriind în detaliu rănile mele”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fanii spun că îi seamănă leit mamei sale. Fiul lui Sarah Jessica Parker, apariție rară alături de actriță și...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum să treci mai ușor prin sezonul răcelilor și gripei. Ce recomandă medicii și ce remedii chiar pot ajuta
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
„Sunt încă în stare de şoc”. Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă: M-am întors la...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...