Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură, anunță Termoenergetica. Care sunt zonele afectate

Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală. Potrivit sursei citate, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări. Sunt afectaţi locuitorii din aproximativ 250 de blocuri.

Potrivit CMTEB, citat de News.ro, lucrările se vor efectua astfel: 

  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, pe Strada Smaranda Brăescu, racordul punctului termic „6 Aviaţiei"din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (20 de blocuri şi imobile) din data de 20 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 21 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, racordul punctului termic „Nicolae Racotă" din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (23 de blocuri şi imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având 49 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Şoseaua Nicolae Titulescu, racordul punctului termic „2 Victoriei" din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către un punct termic (4 blocuri şi imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Radovanu, racordul punctului termic „3 Fundeni" din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 18 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1979, această porţiune de reţea având peste 45 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Aleea Hobiţa, racordul punctului termic „17 + 4 Pantelimon" din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 8 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1978, această porţiune de reţea având peste 45 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Slt. Cristescu Dima, racordul punctului termic „19 Pantelimon" din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 18 blocuri, din data de 22 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei în această zonă este 1978, această porţiune de reţea având peste 45 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri şi 2 agenţi economici), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Şoseaua Alexandriei, racordul punctului termic „8 Alexandria", Sectorul 5. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic (10 blocuri), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1979, această porţiune de reţea având aproape 46 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în intersecţia Bulevardului 1 Mai cu strada Braşov din Sector 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator. Perioada activităţii va fi din 21 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1970, această porţiune de reţea având aproape 55 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 200mm, la intersecţia străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, racordul punctului termic "3/7" din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii în căminul de aerisire a conductei de tur (Dn 50 mm), care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activităţii va fi în data de 23 octombrie 2025, între orele 09:00 – 22:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1998, această porţiune de reţea având aproape 27 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate.

Termoenergetica reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

