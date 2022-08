Sute de blocuri din Capitală nu au apă caldă. Reparațiile s-ar putea încheia peste două săptămâni

Sute de blocuri din Capitală nu au apă caldă. Cele mai multe zone cu probleme sunt în Sectorul 5. În cartierul Rahova, remedierea este anunțată abia peste două săptămâni. În afară de revizia de vară, pe conductele vechi au apărut avarii greu de remediat, iar debitul apei calde este mai mic în timp ce două din patru termocentrale sunt în revizie.

În cinci sectoare din cele șase ale Capitalei locuitori din sute de blocuri nu au apă caldă.

Femeie: Încălzim la aragaz ca să ne spălăm, punem în cadă apă fiartă. Așa nu putem să stăm.

Femeie: Nu avem, am și uitat, de 2-3 săptămâni. Soțul e bolnav, am încălzit apă de l-am spălat.

Reporter: La întreținere cât plătiți?

Femeie: La două persoane aproape la 4 milioane am ajuns.

Bărbat: Am centrală, dar pot să vă spun o poveste de la vecinii mei. Vizavi de trei camere ale mele acolo, care săracii plătesc și nu au niciun fel de apă caldă.

Reporter: Când v-ați pus centrala?

Bărbat: Acum doi ani. Nu mai suportam, ajungi acasă, ai și tu nevoie să faci un duș.

Pe site-ul Termoenergetica sunt afișate 290 de blocuri în care nu există apă caldă. La cele mai multe, remedierea este anunțată peste o săptămână.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: Numai în cartierul Rahova sunt 140 de blocuri fără apă caldă. În timpul lucrărilor la conducta de pe Șoseaua Alexandriei, muncitorii au găsit-o plină de apă reziduală venită de la o conductă de canalizare care s-a spart. Așadar, s-au decis noi operațiuni de golire, de aerisire și curățare a galeriei. Noul termen de finalizare a lucrării este pe 2 septembrie.

Claudiu Crețu, director general Termoenergetica: Din păcate apar de multe ori spărturi în lanț la încărcare. Adică avem o spărtură, echipa intră, remediază, iar în momentul în care încărcăm conducta cu apă fierbinte apare o nouă spărtură la 200-300 de metri depărtare de locul inițial. Atunci suntem nevoiți iar să oprim și să reluăm remedierea. În perioada de vară, funcționand cu două CET-uri ne este greu să acoperim tot Bucureștiul în condițiile în care avem presiuni foarte mici.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan spune că lucrările din această vară vor rezolva o parte din problemele care ar putea apărea la iarnă.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: În mod normal ar trebui să facem 50 de kilometri şi aveam şase segmente de câte aproximativ 10 kilometri. Am avut nişte probleme date de lipsa de materiale, războiul din Ucraina a dus la o lipsă de materiale. Au fost întârzieri, de asemenea, la șantierul din Olteniței. Deci în loc de 50 de kilometri, probabil că o să facem spre 35 anul ăsta.

Din totalul conductelor din rețeaua primară de termoficare, 70 la sută au o vechime de peste 25 de ani și necesită înlocuire.

