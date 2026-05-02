Sute de echipamente militare vor traversa teritoriul României. MApN anunță un exercițiu militar de amploare

Două convoaie cu blindate franceze au intrat în România, pe la Nădlac
Un exercițiu militar de amploare va avea loc în România. Militarii se pregătesc pentru Scorpions Legacy 2026. Peste 1.700 de soldați din România și alte 6 țări aliate paticipă cu 350 de mijloace tehnice la diferite exerciții tactice cu trageri de luptă.

Totul se desfășoară la baza militară Cincu, în județul Brașov în perioada 7-23 mai.

Începând cu ziua de mâine, armata va muta tehnica necesară la Cincu așa că dacă vedeți tancuri și alte echipamente militare pe străzi, nu este motiv de panică, a anunțat MApN.

Pentru buna desfășurare a exercițiului multinațional SCLE 26, autoritățile naționale, împreună cu aliații NATO, iau toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul asupra comunităților locale și traficului rutier, deplasările urmând a fi executate cu preponderență pe timp de noapte.

La exercițiul militar participă, alături de România, Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria.

Exercițiul este planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova (HQ MNBDE-SE) și se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.

Obiectivul exercițiului îl constituie creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin desfășurarea unor exerciții de comandament, exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă. Aceste activități contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și la îmbunătățirea interoperabilității în cadrul alianței, potrivit MApN.

