Sute de minute întârziere la plecările și sosirile trenurilor din Gara de Nord. Cablurile de semnalizare feroviară au fost tăiate

Trenurile spre și dinspre Gara de Nord aveau în această seară întârzieri care depășeau două ore. Motivul - mai multe cabluri de semnalizare secționate au dat peste cap circulația feroviară.

Circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară miercuri seara la cale liberă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă, informează CFR SA printr-un comunicat.

„În cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secţionat accidental cablurile de semnalizare. Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, personalul de specialitate al CFR SA intervine pentru remedierea situaţiei şi pentru restabilirea funcţionării instalaţiilor afectate.

„Intervenţiile sunt în desfăşurare, iar circulaţia se menţine în condiţii de siguranţă”, precizează reprezentanţii companiei.

La sosiri, trenurile de la Brașov aveau până la 140 de minute întârziere, iar plecările erau și ele afectate cu întârzieri de până la 150 de minute.

Trenurile sunt în această perioadă supraaglomerate. Sute de călători au luat acest mijloc de ctransport, în detrimentul mașinii personale, și acum regretă alegerea făcută, cu atât mai mult cu cât în unele vagoane lumea este obligată să stea în picioare. 

Cel puțin unul dintre trenurile pe ralația Brașov - București a plecat din Brașov cu o întârziere de o oră, iar pe parcurs aceasta a crescut.

Într-unul dintre trenurile afectate se află și fostul polițist Marian Godină, care a scris pe pagina sa de Facebook: ”Mă aflu acum într-un tren care ar fi trebuit să ajungă la București la 20.04. Doar că suntem în gara din Ploiești de aproximativ o oră și nimeni nu ne zice absolut nimic. S-o fi rupt calea ferată, o fi căzut un pod, nu știe nimeni nimic. Nenea ăla de ne-a controlat biletele, în loc să vină să spună ce s-a întâmplat, e de negăsit. Oare cu banii ăia pe care i-am plătit pentru un serviciu de care nu am parte ce se întâmplă”.

