ANPC a dat startul controalelor în pragul sărbătorilor de Paște și a descoperit nereguli serioase la carnea de miel și produsele tradiționale. Inspectorii au aplicat sancțiuni de peste 6 milioane de lei pentru produse vândute fără respectarea normelor.

Înspectorii ANPC au efectuat mai multe controale în perioada 30 martie - 3 aprilie. Înspectorii au verificat 1.700 de operatori economici și au descoperit numeroase nereguli în urma cărora au dat 2.300 de amenzi în valoare totală de 6,3 milioane de lei.

Totodată, ANPC a mai dat aproape 800 de avertismente și au oprit de la comercializare produse în valoare de 3 milioane de lei. 18 operatori economici au fost închiși până își rezolvă problemele.

Printre principalele nereguli descoperite de inspectori se regăsesc nerespectarea condițiilor de temperatură - în special a alimentelor precum carne de miel, ouă, preparate din carne și prăjituri. Au fost descoperite ouă sparte și fisurate puse la vânzare, ulei degradat și refolosi sau ustensile de bucătărie ruginite.

