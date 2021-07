Este mare aglomerație pe Otopeni în aceste zile, mai ales la orele de vârf. Românii care se întorc în ţară din vacanțe stau la coadă pentru verificarea documentelor. Cosmin Peșteșan, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), a declarat la Digi24 că una dintre probleme o reprezintă faptul că pasagerii nu au formularele completate, lucru care ar facilita controalele în aeroport.

Dacă vin dintr-o ţară aflată pe lista galbenă sau roșie trebuie să treacă neapărat pe la angajații DSP. Astăzi (luni - n.r.) au fost doar șase medici, care, în cea mai aglomerată oră, au avut de verificat și 900 de pasageri. Oamenii se plâng că stau extrem de mult la coadă și că nu se respectă normele de distanțare.

Pe de altă parte, oficialii aeroportului spun că se pierde foarte mult timp și pentru că pasagerii nu vin cu formularele necesare completate.

"Atâta timp cât lista este actualizată zilnic, de exemplu Spania și Portugalia au intrat de la o zi la alta în zona galbenă, pentru noi e foarte greu să deschidem fluxuri noi, pentru că nu există medici DSP care să vină în momentele de vârf. E o situație punctuală, în anumite intervale, când sunt programate mai multe curse. Am început în martie cu 3 medici. Am avut perioade și cu 9-10. Azi am avut 6", a precizat Cosmin Peșteșan, directorul general al CNAB.





"Timpul mediu de așteptare a fost azi de 40 de minute. Problema este că o parte din pasageri vin fără formularele DSP completate. Le-am pus la dispoziție imprimante, le dăm pixuri. Dar asta a fost rugămintea noastră, pasagerii să consulte condiții de călătorie. E mai ușor să vii cu documentele pregătite, timpul e mult mai scurt petrecut în fața unui medic", a mai spus directorul CNAB la Digi24.

