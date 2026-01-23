SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM

Vi l-ați imaginat vreodată pe Vlad Craioveanu la Digi24, în locul lui Cosmin Prelipceanu? Sau pe Teodora Tompea la microfonul PROFM în fiecare după-amiază? Ce ați spune dacă Dan Filoti ar face analiza politică zilnic pe digi24.ro sau dacă Ionuț Bodonea de la PROFM ar prelua pupitrul Știrilor Digi Sport?

Ei bine, pregătiți-vă: tot ce e enumerat mai sus CHIAR SE VA ÎNTÂMPLA! Schimbăm locurile și microfoanele în SWITCH DAY!

Joi, 29 ianuarie, radiourile și televiziunile din grupul Digi își surprind publicul cu un experiment unic: pentru o zi întreagă, prezentatorii de radio vor urca pe posturile TV, dar și online, pe digi24.ro, iar jurnaliștii și prezentatorii TV își vor încerca talentul la microfonul radio.

Astfel, Andreea Trușcă de la Digi Sport va fi gazda la Digi FM, Vlad Craioveanu de la Digi FM își va face apariția pe micile ecrane, la Digi24, iar matinalii PROFM – Bodonea, Bianca și Bogdan – vor aduce energia dimineților direct la Digi24 și Digi Sport. Nu doar ei intră în joc: Oana Zamfir dă la schimb dimineața de la Digi FM pe știrile sportive de la Digi Sport, iar Liza Săbău de la PROFM va prelua rolul lui Dan Filoti de la Digi Sport. Toate programele se schimbă între ele și o vor face ca la carte!

Realizatorii sunt cu toții încântați și abia așteaptă să intre în SWITCH DAY.

„Sunt extrem de fericit că facem proiectul acesta pe 29 ianuarie. Și recunosc: am și emoții. Sper ca toți prietenii noștri din universul media Digi să fie înțelegători cu noi, dar mai ales cu mine. Voi fi la pupitrul Știrilor Digi24. La probe a fost foarte bine, însă la direct, chiar pe 29 ianuarie, simt de pe acum că emoțiile vor fi mari. E genul de moment care contează și pe care nu-l tratezi niciodată superficial. Seara fac schimb cu Cosmin Prelipceanu. Abia aștept să-l surprind cu povești care ne leagă, dar pe care sunt convins că nu le știe. Pentru mine, Cosmin Prelipceanu este omul legat invariabil de toate momentele sociale esențiale: vot, proteste, dezbateri. Să-l vedem într-o altă ipostază va fi, cu siguranță, un mic spectacol. Mai sunt și câteva mutări interesante pe care le păstrăm pentru noi, cel puțin deocamdată.”, declară Gabriel Fereșteanu de la PROFM.

La rândul său, Cosmin Prelipceanu de la Digi24 răspunde:

„Switch Day îmi dă ocazia să mă reîntorc la radio pentru o zi. Nu vă ascund că o fac cu o doză de nostalgie, pentru că radioul a păstrat mereu un loc aparte în sufletul meu. Acolo am avut pentru prima dată ocazia să fac știri și să le discut în direct cu oamenii, în calitate de jurnalist. Mi-e dor de interacțiunea aceea și de relaxarea radioului. Așa că salut inițiativa marii familii Digi de a ne provoca să facem acest schimb de roluri cu prietenii noștri de la Digi FM, PROFM, Digi Sport și digi24.ro.”

În stilul său caracteristic, Lucian Mîndruță completează lista celor care intră în SWITCH DAY:

„Am visat azi-noapte că m-au dat afară de la Digi FM și eu fugeam cu microfonul la PROFM. Ce să vezi? S-a împlinit visul. Dar nu vă bucurați. Doar O ZI! De SWITCH DAY, pe 29 ianuarie, mă găsiți pe frecvențele PROFM, de la 9 dimineața, la Bodonea, Bianca și Bogdan. Hai că o să fie bine. Radioul e ca mersul pe bicicletă. Fără frâne!”

Entuziasmul este împărtășit și de Andreea Trușcă, de la Digi Sport, care abia așteaptă experiența on air:

„Mă bucur foarte mult să iau parte la SWITCH DAY și nu pot decât să îi felicit pe colegi pentru această inițiativă. Mereu m-a atras radioul și pot spune că mi se îndeplinește o dorință chiar la început de an. Abia aștept să fiu în spatele microfonului și să le ofer ascultătorilor cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Dar și cele mai importante informații din sport, așa cum i-am obișnuit deja la Știrile Digi Sport.”

În tot acest timp, publicul va descoperi dintr-o perspectivă nouă fiecare brand media din familia Digi.

SWITCH DAY nu este doar o acțiune de o zi. Este o invitație de a vedea unitatea unui ecosistem media în care știrile, sportul și muzica comunică împreună, în moduri noi, dinamice și pline de energie. Avem aceeași voce. Schimbăm rolurile, dar valorile și legătura cu publicul rămân aceleași, iar experiența va ține audiența cu sufletul la gură toată ziua.

Joi, 29 ianuarie, toate canalele Digi se conectează într-un dialog unic și deschis: SWITCH DAY!

