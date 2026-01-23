Live TV

SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM

Data publicării:
switch_day_cover

Vi l-ați imaginat vreodată pe Vlad Craioveanu la Digi24, în locul lui Cosmin Prelipceanu? Sau pe Teodora Tompea la microfonul PROFM în fiecare după-amiază? Ce ați spune dacă Dan Filoti ar face analiza politică zilnic pe digi24.ro sau dacă Ionuț Bodonea de la PROFM ar prelua pupitrul Știrilor Digi Sport?

Ei bine, pregătiți-vă: tot ce e enumerat mai sus CHIAR SE VA ÎNTÂMPLA! Schimbăm locurile și microfoanele în SWITCH DAY!

Joi, 29 ianuarie, radiourile și televiziunile din grupul Digi își surprind publicul cu un experiment unic: pentru o zi întreagă, prezentatorii de radio vor urca pe posturile TV, dar și online, pe digi24.ro, iar jurnaliștii și prezentatorii TV își vor încerca talentul la microfonul radio.

Astfel, Andreea Trușcă de la Digi Sport va fi gazda la Digi FM, Vlad Craioveanu de la Digi FM își va face apariția pe micile ecrane, la Digi24, iar matinalii PROFM – Bodonea, Bianca și Bogdan – vor aduce energia dimineților direct la Digi24 și Digi Sport. Nu doar ei intră în joc: Oana Zamfir dă la schimb dimineața de la Digi FM pe știrile sportive de la Digi Sport, iar Liza Săbău de la PROFM va prelua rolul lui Dan Filoti de la Digi Sport. Toate programele se schimbă între ele și o vor face ca la carte!

Realizatorii sunt cu toții încântați și abia așteaptă să intre în SWITCH DAY.

„Sunt extrem de fericit că facem proiectul acesta pe 29 ianuarie. Și recunosc: am și emoții. Sper ca toți prietenii noștri din universul media Digi să fie înțelegători cu noi, dar mai ales cu mine. Voi fi la pupitrul Știrilor Digi24. La probe a fost foarte bine, însă la direct, chiar pe 29 ianuarie, simt de pe acum că emoțiile vor fi mari. E genul de moment care contează și pe care nu-l tratezi niciodată superficial. Seara fac schimb cu Cosmin Prelipceanu. Abia aștept să-l surprind cu povești care ne leagă, dar pe care sunt convins că nu le știe. Pentru mine, Cosmin Prelipceanu este omul legat invariabil de toate momentele sociale esențiale: vot, proteste, dezbateri. Să-l vedem într-o altă ipostază va fi, cu siguranță, un mic spectacol. Mai sunt și câteva mutări interesante pe care le păstrăm pentru noi, cel puțin deocamdată.”, declară Gabriel Fereșteanu de la PROFM.

La rândul său, Cosmin Prelipceanu de la Digi24 răspunde:

„Switch Day îmi dă ocazia să mă reîntorc la radio pentru o zi. Nu vă ascund că o fac cu o doză de nostalgie, pentru că radioul a păstrat mereu un loc aparte în sufletul meu. Acolo am avut pentru prima dată ocazia să fac știri și să le discut în direct cu oamenii, în calitate de jurnalist. Mi-e dor de interacțiunea aceea și de relaxarea radioului. Așa că salut inițiativa marii familii Digi de a ne provoca să facem acest schimb de roluri cu prietenii noștri de la Digi FM, PROFM, Digi Sport și digi24.ro.”

În stilul său caracteristic, Lucian Mîndruță completează lista celor care intră în SWITCH DAY:
„Am visat azi-noapte că m-au dat afară de la Digi FM și eu fugeam cu microfonul la PROFM. Ce să vezi? S-a împlinit visul. Dar nu vă bucurați. Doar O ZI! De SWITCH DAY, pe 29 ianuarie, mă găsiți pe frecvențele PROFM, de la 9 dimineața, la Bodonea, Bianca și Bogdan. Hai că o să fie bine. Radioul e ca mersul pe bicicletă. Fără frâne!”

Entuziasmul este împărtășit și de Andreea Trușcă, de la Digi Sport, care abia așteaptă experiența on air:

„Mă bucur foarte mult să iau parte la SWITCH DAY și nu pot decât să îi felicit pe colegi pentru această inițiativă. Mereu m-a atras radioul și pot spune că mi se îndeplinește o dorință chiar la început de an. Abia aștept să fiu în spatele microfonului și să le ofer ascultătorilor cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Dar și cele mai importante informații din sport, așa cum i-am obișnuit deja la Știrile Digi Sport.”

În tot acest timp, publicul va descoperi dintr-o perspectivă nouă fiecare brand media din familia Digi.

SWITCH DAY nu este doar o acțiune de o zi. Este o invitație de a vedea unitatea unui ecosistem media în care știrile, sportul și muzica comunică împreună, în moduri noi, dinamice și pline de energie. Avem aceeași voce. Schimbăm rolurile, dar valorile și legătura cu publicul rămân aceleași, iar experiența va ține audiența cu sufletul la gură toată ziua.

Joi, 29 ianuarie, toate canalele Digi se conectează într-un dialog unic și deschis: SWITCH DAY!

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Mark Carney
4
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
5
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de Digi24 la 21:00: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce a spus despre mine”
780x400px_comunicat
Turul Târgurilor de Crăciun 2025 cu Digi FM
logo-digi24
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna noiembrie 2025
Sorin Sipoș
Cine ar putea să fie noul ministru al Apărării. Premierul Bolojan a spus când ar putea fi făcută propunerea
Yzc1OTI5YzM2YTA4OGVkMzdlZWJmYTg3NTFmNw==.thumb
Campania Digi24 „Avem același sânge” se întoarce la București, la Palatul Parlamentului
Recomandările redacţiei
dolari sua ue uniunea europeana
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a...
lideri coalitie guvernare
Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte...
Mark Carney davos
Trump a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de...
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
Kremlinul anunță că vineri are loc o întâlnire...
Ultimele știri
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală
De ce nu s-a prăbușit încă regimul din Iran. Cele trei structuri care conduc din umbră statul și țin în viață sistemul lui Khamenei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, scandal imens cu Ioan Niculae din cauza miliardarului Francois Pinault: „L-am luat la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o plăcere să-i vezi. Fotbal...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
EXCLUSIV 2.050 de dosare de pensii pe masa CCR. Niciunul nu a fost analizat. Care pensionari pierd mii de lei?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat