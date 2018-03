T. Băsescu: M-am întâlnit cu soţia lui Hayssam, mi-a spus că este extraordinar de bolnav

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni seară, că a fost sunat de către soţia lui Omar Hayssam şi că s-a întâlnit cu aceasta, care i-a spus că fostul omul de afaceri sirian, condamnat la 23 de ani şi patru luni de detenţie, este "extraordinar de bolnav" şi "probabil o să moară în închisoare".

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Am fost sunat de soţia dânsului şi am primit-o acum o lună. Mi-a spus că este extraordinar de bolnav şi probabil o să moară în închisoare. Sigur că nu pot spune că am pe conştiinţă faptul că l-am adus. Mi-am făcut datoria, dar nu aş vrea să moară cum au murit alţii în puşcărie. Dacă este în fază terminală, lasă-l în arest într-un spital, lasa-l să fie tratat. Dacă soţia lui mi-a spus adevărul. Şi aici avem o problemă cu penitenciarele. Îl ţin până moare, ca pe amărâtul acela de la Astra, Adamescu", a afirmat Traian Băsescu la TVR.

El a spus că nu ştie motivul pentru care a fost contactat de către soţia lui Omar Hayssam şi că a primit-o pe aceasta la el la birou: "Nu am primit-o pe ascuns, am primit-o la birou, cu personalul acolo, când mi-am dat seama că solicitarea să o primesc vine dintr-un motiv de disperare. Şi plec de la premisa că are vreo şapte copii, ceva de de genul acesta".

Întrebat ce şi-ar dori în ceea ce îl priveşte pe Omar Hayssam, Băsescu a spus că ar vrea ca acesta "să nu moară în puşcărie, pentru că nu e omeneşte".

El a mai spus că, probabil, Omar Hayssam ar putea fi transferat într-un spital, unde să beneficieze de tratament.

Omar Hayssam este încarcerat la Penitenciarul Mărgineni din judeţul Dâmboviţa.

Omar Hayssam a fost condamnat în anul 2014 la 23 de ani şi patru luni de detenţie în urma contopirii pedepselor din cele trei dosare în care fusese condamnat pentru terorism, înşelăciune şi fraude, respectiv dosarul răpirii celor trei jurnalişti în Irak, dosarul înşelăciunii în cazul "Volvo" şi cel al fraudelor din cauza "Foresta Nehoiu".

În martie 2005, jurnaliştii Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian au fost răpiţi la Bagdad, iar o lună mai târziu autorităţile române îl reţineau pe Omar Hayssam. Deşi preşedinţia anunţa la acel moment că Omar este acuzat de implicare în răpirea jurnaliştilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian, la Bagdad, el a fost arestat preventiv pentru infracţiuni economice, într-un alt dosar.

La aproape un an şi o lună de la plasarea lui în arest, instanţa a dispus eliberarea, din motive medicale, la propunerea procurorului Ciprian Nastasiu, cel care ceruse şi arestarea sirianului.

Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea de sănătate a inculpatului s-a degradat, după o operaţie pentru cancer la colon care a avut loc în 17 ianuarie 2006, la Spitalul Penitenciar Rahova.

În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave. El fiind dat în urmărire generală la nivel naţional şi internaţional, în baza unui mandat de arestare preventivă emis în lipsă de către Curtea de Apel Bucureşti, în iulie 2006. Omar Hayssam a fost adus în România în iulie 2013, după şapte ani de la fugă sa din ţară.

Sursa: news.ro