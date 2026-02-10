Live TV

Tăieri ilegale de arbori într-o arie protejată din județul Brașov. Diana Buzoianu: 30.000 lei amendă aplicată și un dosar penal deschis

arbore taiat Podișul Hârtibaciului
Arbore tăiat într-o arie protejată. Foto: Facebook/Diana Buzoianu

La câteva săptămâni de la cazul Băile Felix, Diana Buzoianu a anunțat marți, 10 februarie, că au fost descoperite tăieri ilegale de arbori în aria protejată Podișul Hârtibaciului, județul Brașov. 

„Tăieri ilegale descoperite și sancționate în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov

Garda Forestieră Națională a descoperit tăieri ilegale și furt de lemn într-un loc unde regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva. ️ Nu vorbim doar despre lemn furat. Arborii tăiați ar fi trebuit să asigure semințișul din care să se dezvolte viitoare pădure. 

Controlul a avut ca urmări directe 7 contravenții constatate, 30.000 lei amendă aplicată și un dosar penal deschis. 

Ariile protejate nu sunt linii abstracte pe o hartă! Sunt comori naturale, unde fiecare abatere lasă urme pe termen lung. De aceea, controalele sunt esențiale. Protejarea pădurilor înseamnă prezență în teren și aplicarea legii exact acolo unde e cel mai greu”, a transmis ministra Mediului într-o postare pe Facebook.

Amintim că, la sfârșitul lunii ianuarie, Diana Buzoianu a anunţat la Digi24 că două dosare penale au fost deschise în urma unor tăieri ilegale de arbori la Băile Felix, tăieri în timpul cărora a fost doborât şi un stejar secular. 

Pădurile României, distruse sistematic: Comorova, perla verde a litoralului, pe jumătate pierdută. Tăieri ilegale și în Prahova

Ancheta scoate la iveală noi nereguli în pădurea de la Băile Felix: Sunt mai mulți arbori tăiați ilegal decât în plângerea penală

