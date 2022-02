Tamponările din parcări cu autor necunoscut, în creștere. Ce riscă șoferii care lovesc o mașină și fug

Lovesc și fug - asta este practica cea mai întâlnită în București când vine vorba despre tamponările din parcări. Cei care își găsesc mașinile lovite reușesc cu greu sau deloc să fie despăgubiți pentru că poliția nu dă de cele mai multe ori de autori. Fenomenul crește de la un an la altul. În 2021 aproape 10.000 de bucureșteni au mers la poliție să depună plângere că au găsit mașina lovită iar autorul s-a făcut nevăzut.

Victor Predescu a mers la poliție imediat după ce și-a găsit mașina lovită în parcare. Cel care a făcut asta s-a făcut nevăzut.

Victor Predescu, păgubit: Înțeleg că asigurările s-au scumpit și n-a vrut să îi crească, dar era de bun simț să lase un număr de telefon și asta e...

Pentru o pagubă ceva mai mică, a depus plângere și Victor Matei. Spune că gestul șoferului care a fugit l-a deranjat mai tare decât avaria.

Victor Matei, păgubit: E spartă și e zgâriată rama.

Reporter: Neatenție?

Victor Matei: Da, neatenție la ieșire din parcare, grabă, deranjantă este fuga de la locul accidentului.

Numărul celor care lovesc și fug este în creștere în Capitală.

Cristian Iana, șef Birou Accidente Ușoare București: Avem undeva la 8.000 de accidente în 2020. În 2021, aceste accidente au crescut cu 9.500 de sesizări în acest sens. Invocă fel și fel de motive... „Nu mi-am dat seama”, „Este o avarie minoră”... sau spun că „N-am crezut că pentru asemenea avarie trebuie să vin la poliție”, dar legea spune clar că pentru orice tamponare trebuie să vii la poliție în 24 de ore, sau să închei o înâelegere amiabilă, dacă dau de celălalt șofer la fața locului.

Șoferii care sunt găsiți de poliție după ce au lovit un autoturism sunt chemați să predea permisul.

„Am acroșat o mașină parcată, nu am avut asigurare în acea zi și am venit la 48 de ore și îmi voi pierde permisul...”

„Nu știam calea legală, unde trebuie să mă duc. (V-au chemat acum la poliție?) Da, și-am venit. Mi-au spus că o să îmi arate unde am lovit mașina cealaltă.

Sunt șoferi care fug pentru că nu au o asigurare.

Mădălin Roșu, director Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania: Persoana păgubită poate primi o despăgubire, iar biroul se poate îndrepta vinovatului de drept pentru recuperarea prejudiciului, dacă nu există o asigurare, se poate adresa și pentru daune materiale cât și pentru vătămări corporale.

Numărul celor care își găsesc mașinile lovite în parcare este mult mai mare în realitate. Mulți nu merg la poliție și caută autorii pe internet.

Alexandra Dinu, jurnalist Digi24: Pe internet sunt zeci de postări ale proprietarilor de mașini care încearcă să îi găsească pe șoferii care le-au avariat autoturismele în parcare. Mulți postează fotografii cu lovitura și cu locația, iar alții, ceva mai norocoși au reușit să facă rost de imagini de pe camerele de supraveghere în speranța că așa vor găsi mai repede vinovatul.

Șoferii care nu raportează la poliție că au lovit un autoturism în termen de 24 de ore sunt sancționați și cu 590 de lei.

