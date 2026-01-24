Tânăr arestat după ce a provocat un incendiu într-o biserică din Braşov şi a agresat o femeie care vindea lumânări

Un tânăr de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un incendiu în interiorul unei biserici din municipiul Braşov şi a agresat o femeie care se ocupa de comercializarea de lumânări în lăcaşul de cult, relatează Agerpres.

Potrivit informaţiilor transmise sâmbătă de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, poliţiştii din cadrul structurii de investigaţii criminale şi ai secţiilor de poliţie din municipiul Braşov, cu sprijinul specialiştilor criminalişti, au reuşit să identifice rapid persoana bănuită de comiterea faptelor.

„Activităţile operative de cercetare penală, desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurii de investigaţii criminale şi ai secţiilor de poliţie din municipiul Braşov, cu sprijinul specialiştilor criminalişti, au dus, în scurt timp, la identificarea persoanei prezumate ca fiind autoarea faptelor, anume un bărbat de 29 de ani, din municipiul Braşov. După identificare, acesta a fost condus la sediul unităţii de poliţie, astfel că, pe baza materialului probator existent în cadrul dosarului penal întocmit, a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore”, a transmis IPJ Braşov.

Ulterior, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul este cercetat penal pentru distrugere prin incendiere şi pentru lovire sau alte violenţe, au mai precizat reprezentanţii poliţiei. Ancheta este în continuare în desfăşurare, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele.

