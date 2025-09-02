VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului

Un tânăr în vârstă de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, fiind plasat sub control judiciar, după ce a trecut pe roşu la semafor şi a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din București. Victima a murit la spital.





Accidentul a avut loc la jumătatea lunii august, într-o intersecţie din Sectorul 2 al municipiului Bucureşti, iar marţi, procurorii au pus în mişcare urmărirea penală faţă de conducătorul trotinetei electrice, un tânăr în vârstă de 22 de ani, potrivit news.ro.

„La data de 14.08.2025, în jurul orei 09.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Şoseaua Mihai Bravu, iar la intersecţia cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roşie a semaforului electric şi ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga, raportat la direcţia de deplasare a trotinetei electrice”, arată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.



După patru zile, victima, în vârstă de 71 de ani, a murit în spital.



Marţi, tânărul de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar.



„În acest context atragem atenţia asupra faptului că, deşi pentru conducerea unor astfel de vehicule pe drumurile publice nu este necesară deţinerea unui permis de conducere, ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menţionate să circule cu prudenţă şi, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulaţie pentru a evita producerea unor accidente”, afirmă anchetatorii.

