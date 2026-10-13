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Video Tânăr de 18 ani, dat dispărut: A plecat de la o adresă din Sectorul 6 şi nu a revenit la domiciliu. Poliția face apel la cetățeni

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copil disparut
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Poliţia Capitalei a fost sesizată, marţi, cu privire la dispariţia unui tânăr, care a plecat de la o adresă din Sectorul 6 şi nu a revenit până în prezent la domiciliu.

Persoana dispărută se numeşte Marin Andrei - Cristian, este în vârstă de 18 ani şi are următoarele semnalmente: înălţime: 1,65 m, greutate 70 kg, faţă ovală, ochi căprui, păr şaten, tuns scurt.

La data dispariţiei purta: geacă de culoare gri, tricou alb, pantaloni de culoare neagră şi pantofi sport de culoare gri cu talpă albă. Are asupra sa un rucsac de culoare neagră.

Poliţiştii au demarat procedurile de depistare a persoanei în cauză, aceasta fiind dată în urmărire la nivel naţional. Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112. 

Editor : Liviu Cojan

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