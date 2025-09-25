Fiul unui afacerist român a fost prins în Italia, unde fugise după ce a fost condamnat pentru un accident mortal

Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iaşi, care fusese dat în urmărire generală după ce fusese condamnat la cinci ani de închisoare pentru comiterea unui accident soldat cu moartea unei persoane, a fost prins în Italia.

Rareş Andrei Berihoi, fiul unui cunoscut dezvoltator imobiliar, fusese dat în urmărire generală, după ce poliţiştii nu l-au găsit pentru a-l duce în Penitenciarul Iaşi, unde urma să execute o pedeapsă definitivă. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat săptămâna trecută de Curtea de Apel din Iaşi la cinci ani închisoare cu executare, după ce a comis un accident grav în urmă cu patru ani în centrul Iaşiului, relatează Agerpres.

În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021 Berihoi conducea un autoturism Audi Q8, având aproape 150 kilometri pe oră pe Bulevardul Independenţei şi a lovit mortal un bărbat de 58 de ani. Acesta din urmă se afla regulamentar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost unul extrem de violent.

Poliţiştii ieşeni au transmis, joi, că tânărul a fost prins în Italia, în urma schimbului de informaţii realizat între autorităţile române, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul Urmăriţi, Biroul SIRENE România şi Biroul Ataşatului Român pentru Afaceri Interne din Italia. El urmează să fie adus în România, pentru a-şi ispăşi pedeapsa.



Tânărul riscă o pedeapsă suplimentară de până la trei ani de închisoare.

Editor : Liviu Cojan