Live TV

Fiul unui afacerist român a fost prins în Italia, unde fugise după ce a fost condamnat pentru un accident mortal

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iaşi, care fusese dat în urmărire generală după ce fusese condamnat la cinci ani de închisoare pentru comiterea unui accident soldat cu moartea unei persoane, a fost prins în Italia.

Rareş Andrei Berihoi, fiul unui cunoscut dezvoltator imobiliar, fusese dat în urmărire generală, după ce poliţiştii nu l-au găsit pentru a-l duce în Penitenciarul Iaşi, unde urma să execute o pedeapsă definitivă. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat săptămâna trecută de Curtea de Apel din Iaşi la cinci ani închisoare cu executare, după ce a comis un accident grav în urmă cu patru ani în centrul Iaşiului, relatează Agerpres.

În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021 Berihoi conducea un autoturism Audi Q8, având aproape 150 kilometri pe oră pe Bulevardul Independenţei şi a lovit mortal un bărbat de 58 de ani. Acesta din urmă se afla regulamentar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost unul extrem de violent.

Poliţiştii ieşeni au transmis, joi, că tânărul a fost prins în Italia, în urma schimbului de informaţii realizat între autorităţile române, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul Urmăriţi, Biroul SIRENE România şi Biroul Ataşatului Român pentru Afaceri Interne din Italia. El urmează să fie adus în România, pentru a-şi ispăşi pedeapsa.

Tânărul riscă o pedeapsă suplimentară de până la trei ani de închisoare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
2
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
aeroport din italia
5
Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia
Donald Trump s-a decis imediat, după amenințarea cu "cel mai mare boicot din istorie"
Digi Sport
Donald Trump s-a decis imediat, după amenințarea cu "cel mai mare boicot din istorie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor...
dmitri-medvedev-profimedia
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost...
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Alegeri în Republica Moldova. MAE acuză o campanie de manipulare...
Ultimele știri
Va fi război, spune ambasadorul Rusiei într-o țară occidentală. Amenințarea lui, replică la declarațiile lui Trump
Bulgaria ia o decizie care ar putea afecta Ungaria: va suspenda tranzitul gazelor rusești pentru contractele pe termen scurt în 2026
O bază militară din nord-estul Franţei a fost survolată de mai multe drone. Ce spun autoritățile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
caine-stapan
Orașul din Italia care introduce taxă turistică pentru câini: cât vor plăti pe zi stăpânii
Italy, Milan: Due To Bad Weather, The Seveso River Flooded. Flooding In Niguarda Area
Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută
giorgia meloni
Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați
Giorgia Meloni se uită la Emmanuel Macron
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia noua Franță, în timp ce Parisul a ajuns noul „bolnav al Europei”
Proteste violente în Italia.
Proteste violente în Italia și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale sunt paralizate
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
România, lovită de vortexul polar! Ciclonul mediteranean face ravagii: ce se întâmplă începând de vineri, 26...
Fanatik.ro
La 22 de ani, fosta iubită a lui Joao Felix a dat lovitura. Anunțul neașteptat a fost făcut chiar de noul...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Ce salariu ia un şofer fără experienţă în Spania. Se caută sute de angajaţi
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
Surpriză de proporții! A luat 20 de ani, după ce și-a filmat pe ascuns partenera
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”