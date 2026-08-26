Tânăr înjunghiat de un adolescent de 15 ani, într-un parc din Galați. Victima a ajuns la spital cu răni multiple

Un adolescent de 15 ani a fost reținut după ce ar fi atacat cu un obiect tăietor-înțepător un tânăr de 23 de ani, în urma unui conflict izbucnit într-un parc din Galați. Victima a suferit mai multe răni și a fost transportată la spital, scrie News.ro.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 25 august, în jurul orei 20:17. Polițiștii Secției 3 Galați au fost sesizați printr-un apel la 112 că un bărbat fusese agresat fizic.

Potrivit IPJ Galați, primele verificări au arătat că, pe fondul unui conflict spontan, adolescentul l-ar fi atacat pe tânărul de 23 de ani cu un obiect tăietor-înțepător. Atât victima, cât și presupusul agresor sunt din municipiul Galați.

Tânărul rănit a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, pentru a primi îngrijiri de specialitate.

Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cursul zilei de miercuri, minorul urmează să fie prezentat procurorului de caz și, ulterior, instanței de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea.

Editor : Ș.A.